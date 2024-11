Nostradamus, cosa dice la dura previsione 2025 che agita Kate Middleton: "È sicuro"

Tra le varie profezie di Nostradamus ce n'è una che riguarda i reali inglesi e quindi, di conseguenza, agita anche Kate Middleton. Il filosofo, astrologo e indovino, infatti, per il 2025 avrebbe previsto che "un altro re delle isole sarà cacciato con la forza da un uomo senza il marchio di un re”. Potrebbe trattarsi di una persona sorpresa (molti pensano anche a una donna, Meghan Markle), ma anche di qualcuno che, pur vicino alla corona, semplicemente non è nella linea di successione. Al momento, si pensa a un membro della Royal Family non troppo gradito a Buckingham Palace e questo agiterebbe la principessa del Galles. La realtà è che Kate Middleton, in questo momento della sua vita, ha altre cose di cui occuparsi e le previsioni di Nostradamus lasciano il tempo che trovano. Al massimo ci si può fare una risata e vedere se qualcosa si avvera oppure no.