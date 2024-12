Le profezie 2025 di Baba Vanga: due eventi sconvolgenti nel mondo dello sport

Tra le diverse profezie di Baba Vanga per il 2025 ce ne sono anche alcune che riguardano il mondo dello sport. Secondo la mistica bulgara nel prossimo anno gli umani riusciranno ad entrare in contatto con gli alieni e tutto questo avverrà durante un importante evento sportivo. Accadrà forse durante il Super Bowl? Michael Jordan dovrà radunare la Tune Squad come nel film cult Space Jam del 1996?

Chi era Baba Vanga: la storia della chiaroveggente

Baba Vanga nacque il 31 gennaio 1911 in Bulgaria e morì l'11 agosto 1996 a causa di un cancro al seno all'età di 85 anni. Il suo nome di nascita era Vangelia Pandeva Gushterova e ricevette il soprannome di Nostradamus dei Balcani per le sue capacità divinatorie che le derivarono dalla cecità. All'età di 12 anni, infatti, Baba Vanga perse la vista agli occhi a causa dell'azione di un tornado, che la scagliò in un campo vicino. Fu ritrovata dopo una lunga ricerca terrorizzata e con gli occhi coperti di sabbia e polvere incapace di aprirli per il dolore. Il (poco) denaro disponibile della famiglia permise solo un’operazione parziale per curarla dalle ferite ricevute e questo portò ad una graduale perdita della vista. Questo evento segnò la vita di Baba Vanga poiché le sue capacità di chiaroveggenza e divinazione iniziarono proprio ad apparire in questo periodo.

Le previsioni di Baba Vanga: come riesce a prevedere il futuro

Grazie alle previsioni e alla capacità di indovinare il futuro Baba Vanga divenne una star del suo tempo. Stando a quello che affermava la donna, poteva prevedere il futuro grazie a voci provenienti da "un'altra dimensione" che le spiegavano cosa sarebbe successo. Aveva visioni politiche, di catastrofi naturali e faceva anche divinazioni su pandemie, morti, malattie e previsioni di ogni tipo. Tra le sue profezie più chiacchierate figurano lo tsunami indonesiano del 2004 e la caduta delle Torri Gemelle di New York. "Due uccelli metallici si scontreranno contro i nostri fratelli americani, i lupi ululeranno dai cespugli e il sangue degli innocenti scorrerà attraverso i fiumi", disse a tal proposito.