La terrificante profezia di Baba Vanga per il 2025: “Non sono leggende, accadrà davvero”

La previsione sulla terza guerra mondiale

Secondo le sue previsioni, il prossimo anno sarà sulla stessa linea di quello che tra due mesi ci lascerà. Continueranno conflitti a livello globale con forti turbolenze geopolitiche che, secondo la veggente bulgara, sfoceranno in una terrificante terza guerra mondiale. Saranno due le nazioni europee in un conflitto tra loro: una miccia che scatenerà conflitto su larga scala. Ad accendere il tutto sarebbe l’instabilità globale e le crisi economiche che attanagliano il mondo da parecchio tempo. Il rischio di una guerra mondiale diventa, nella visione della mistica, una possibilità concreta per il 2025. "Non dovete pensare che queste cose siano solo frutto dell'immaginazione di una signora anziana - si legge su un profilo Instagram legato alla stessa Baba Vanga -. Purtroppo molto spesso le sue intuizioni si sono rivelate esatte".

Baba Vanga e la profezia sul conflitto con gli alieni

Ma non è finita qui. Sempre secondo Baba Vanga - ma qui entriamo in una sfera fantascientifica oggettivamente più difficile da credere - scoppierà anche una guerra marziana, ovvero un conflitto tra le nazioni della Terra e forze extraterrestri provenienti da un altro pianeta. In altre parole, un ipotetico scontro tra le nazioni della Terra e misteriose forze provenienti dallo Spazio.

Mentre la guerra marziana appare sinceramente difficile da credere, il terzo conflitto mondiale, ahinoi, potrebbe essere una previsione tutt’altro che campata in aria. Il 2025, con tutto il suo carico di crisi, incertezze e i timori legati all’instabilità politica potrebbe veramente confermare una previsione che, almeno al momento, suona soltanto molto minacciosa.