Il padre di Belen torna a casa dopo il grave incidente: le parole della soubrette

Gustavo Rodriguez, il padre di Belen , è finalmente tornato a casa dopo il ricovero d'urgenza del 6 dicembre per delle gravi ustioni. Ad annunciarlo è sua moglie, Veronica Cozzani, che ha condiviso sui social un video in cui l'uomo, di spalle, sta uscendo dall'ospedale. "Tornando a casa! Un grazie infinito a tutta la grande squadra dell’ospedale Niguarda che è professionalmente e umanamente eccellente!", si legge su Instagram. Il sottofondo musicale è 'Veronica', il brano scritto da Gustavo proprio per la moglie. Molti i like al post, tra cui quelli di Sonia Bruganelli, Giulia De Lellis e Arianna Mihajlovic. Nei tanti commenti di gioia e solidarietà, anche quello di Mara Venier: "Un abbraccio a tutti voi".

“Mi sa che è l’ultima volta che entro qua”, ha scritto Cecilia Rodriguez nella storia Instagram in cui appare con il camice, la mascherina e il cappellino dal reparto Grandi Ustionati del Niguarda . La modella, insieme al marito Ignazio Moser , è andata a prendere Gustavo Rodriguez per riportarlo a casa. “Siete stati degli angeli e vi sarò sempre grata", ha ribadito ringraziando la squadra di medici e infermieri che si sono presi cura del padre in queste settimane. “Gustavito anche stavolta l’ha scampata – ha commentato affettuosamente il genero Ignazio – Ancora 2/7 vite disponibili”.

Il messaggio di Belen sulle condizioni di salute del padre

"So quello che mi hai sussurrato all’orecchio quando non si sapeva come ne saresti uscito. Sono rimasta in apnea. Oggi respiro, respiro più forte ancora sempre insieme a te. Inutili altre parole quando basta perderci tra le nostre pupille. Te amo papà", ha scritto Belen nel suo messaggio. Gustavo è rimasto gravemente ustionato nell’incendio di un capannone a Gallarate, in provincia di Varese. Nel rogo, divampato per cause accidentali, il 65enne ha riportato ustioni di secondo grado al volto e alle braccia, ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate e poi trasferito nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano.