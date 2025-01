Lotteria Italia, l’estrazione in diretta e i premi ad Affari Tuoi con De Martino

ROMA - Non è un giorno qualsiasi in Italia. Stasera qualcuno diventerà milionario. Infatti, si sapranno quali sono i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2024-2025. Il tutto andrà in scena in diretta oggi (6 gennaio 2025) nel programma "Affari Tuoi", nel corso di una puntata speciale dell’Epifania condotta da Stefano De Martino. In tempo reale verranno svelati i codici numerici e i premi di prima, seconda, terza e quarta categoria. Il primo premio? Vale la bellezza di 5 milioni di euro.