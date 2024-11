Stefano De Martino ricorda l'incontro con Maradona e su Sanremo "la clausola c'è"

Stefano De Martino è tornato a parlare di Diego Armando Maradona, di quando gli ha pagato un rigore. "Eravamo ad Amici. Lui prima di tirare guardò dall’altra parte; non ci sono cascato. Ecco, di tutti i personaggi che ho incontrato, lui è l’unico che mi è sembrato soprannaturale", ha ricordato in un'intervista al Corriere della Sera dove ha anche confermato i gossip dell'ultimo periodo circa il suo futuro professionale. Nel suo contratto per la Rai c'è una clausola per condurre il Festival di Sanremo. Le voci si rincorrono da tempo e l'ex ballerino lo ha finalmente confermato.