Brutte notizie per la Terra: aumentano le possibilità di un impatto del meteorite. Ma la verità è che...

ROMA - L’asteroide 2024 YR4 , scoperto nel dicembre 2024, ha recentemente visto aumentare la sua probabilità di impatto con la Terra al 3,1%, secondo quanto riportato dalla NASA. Questo significa che esiste una possibilità su 32 che l'asteroide colpisca il nostro pianeta il 22 dicembre 2032. Gli studi vanno avanti: con un diametro stimato tra 40 e 90 metri, un eventuale impatto potrebbe causare danni significativi, equivalenti a un'esplosione di 8 megatoni di TNT, mettendo a rischio aree densamente popolate come Bogotá, Lagos, Mumbai e Chennai, con una potenziale minaccia per 110 milioni di persone.

Lo studio della NASA sul meteorite: cosa dicono i numeri

Nonostante l'aumento delle probabilità, gli scienziati invitano alla calma, poiché ulteriori osservazioni potrebbero ridurre il rischio attuale. La comunità scientifica continuerà a monitorare attentamente la traiettoria di 2024 YR4, utilizzando strumenti avanzati come il telescopio spaziale James Webb, che nel 2028 fornirà dati più precisi sulla sua orbita. È importante notare che, sebbene la probabilità di impatto sia aumentata, rimane comunque molto bassa, e le agenzie spaziali internazionali stanno lavorando congiuntamente per valutare e mitigare eventuali rischi associati a questo asteroide. I responsabili dell'analisi dell'asteroide 2024 YR4 presso il CNEOS, un'istituzione appartenente al Jet Propulsion Laboratory della NASA, hanno simulato fino a cinque altre date in cui l'oggetto celeste potrebbe entrare in contatto con la Terra. Anche gli anni 2039, 2043, 2047, 2063 e 2079 rientrano nella gamma di momenti in cui potremmo vederci faccia a faccia con l'asteroide, anche se in questo momento le probabilità di collisione sono inferiori allo 0,00037% il 23 dicembre 2039, la prima di queste date.