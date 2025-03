Aurora Ramazzotti, la risposta inferocita a un hater sui tatuaggi è virale

MILANO - Aurora Ramazzotti scatenata su Instagram. Da sempre molto attiva sui social network, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha risposto alle domande dei suoi numerosi follower attraverso le storie del suo account ufficiale. La 28enne ha infatti toccato diversi temi: dalla sua vita da mamma all'imminente matrimonio per concludere con le sue passioni, in particolare i tatuaggi .

Aurora Ramazzotti furiosa sul tema tatuaggi: "Fatevi una risata"

Sfruttando il box domande di Instagram, Aurora ha risposto alle domande dei suoi numerosi fan ma si è anche tolta alcuni sassolini dalla scarpa, soprattutto sul tema tatuaggi, una passione che condivide con mamma Michelle. Di recente infatti, mamma e figlia si sono tatuate la stessa frase - "Liebe ohne Leiden, ovvero "amare senza soffrire" - e la scelta è stata oggetto, negli ultimi tempi, di feroci critiche da parte degli hater. La risposta, piccata, di Aurora non si è fatta attendere: "I tatuaggi sono un'altra cosa che vivo diversamente forse rispetto ad altri. Il mio corpo non deve essere in nessun modo elegante, femminile, sexy. Il mio corpo è il mio involucro e io mi voglio divertire nella vita. È bello anche che dia fastidio a qualcuno che mi sono “rovinata"". ha scritto la 28enne che poi ha aggiunto: "Questo dice troppo più di loro che di me. Si prendono tutti un botto sul serio. Si facessero una risata che domani ci risvegliamo tutti sotto a un cipresso".