Aurora Ramazzotti, il messaggio da brividi dopo la morte dell'amico Luca Salvadori

Anche Aurora Ramazzotti piange per la morte di Luca Salvadori. I due erano amici e qualche giorno prima della morte del pilota si erano scambiati dolci messaggi su Instagram, ora condivisi dalla figlia di Michelle Hunziker tra le storie con una lezione di vita importante. "Quando vieni a trovare Cesare?", aveva chiesto Aury riferendosi al figlio avuto quasi due anni fa dal compagno Goffredo Cerza. "Mi sembra che ci siamo visti ieri e non era ancora nato...incredibile come ca*** passa il tempo! Bisogna organizzare", aveva risposto Salvadori.