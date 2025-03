Tiger Woods conferma la relazione con Vanessa Trump: "La vita con te è migliore"

Chi è Vanessa Trump

Classe 1977, Vanessa Trump è un'imprenditrice con un passato da modella e attrice. Sua madre gestiva un'agenzia di modelle. Nei primi anni Duemila ha avviato diverse iniziative imprenditoriali tra cui l'apertura di una discoteca e una linea di borse chiamata La Poshett. Ha amato Leonardo DiCaprio e il Principe Khalid bin Bandar bin Sultan Al Saud (membro della famiglia reale saudita). Nel 2005 l'incontro che ha cambiato la sua vita, quello con Donald Trump Junior, figlio di Donald e Ivana Trump. A farli avvicinare è stato il Presidente degli Stati Uniti, che li ha presentati in occasione di una sfilata. Nel 2005 le nozze: una cerimonia da sogno celebrata a Mar-a-Lago, località balneare della Florida sud orientale dove Donald Trump e Melania Trump trascorrono abitualmente le vacanze. La coppia ha 5 figli: Kai Madison, nata nel 2007, Donald Trump III (2009), Tristan Milos (2011), Spencer Frederik (2012) e Chloe Sophia (2014). Il divorzio è arrivato nel 2018. Trump Junior sarebbe contento di questa nuova liaison dell'ex moglie. "Lui vuole solo la felicità di Vanessa", ha spifferato un amico.

La vita privata di Tiger Woods

Tiger Woods ha avuto una vita privata decisamente movimentata. Dal 2004 al 2010 è stato sposato con l'ex modella Eli Nordegren, dalla quale ha avuto due figli. Il matrimonio è finito a causa delle infedeltà del golfista. Successivamente per tre anni è stato legato alla campionessa di sci Lindsey Vonn ma anche questo rapporto sarebbe finito per via dei molteplici tradimenti. Poi c'è stata una lunga relazione con Erica Herman, anche questa finita al centro dello scandalo e con accuse piuttosto pesanti. La donna lavorava come manager nel ristorante in Florida di Woods quando è iniziata la loro liaison e dopo la fine del rapporto ha accusato Woods di presunte violenze. Qualche mese dopo ha ritrattato la denuncia. Prima di incontrare Vanessa Trump Tiger Woods è rimasto single per oltre un anno.