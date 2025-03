Elisa Di Francisca è tornata a parlare della sua rivalità con Valentina Vezzali . Le due si sono scontrate più volte ma l'ex schemitrice non sembra aver perso la speranza di avere un rapporto migliore. "La mancata pace con la Vezzali all’evento delle Fiamme Oro? Ci riproverò, ma penso che dovrebbe avere un po’ più di umanità", ha detto Elisa a La volta buona , il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo . Quest'ultima ha incalzato la sua ospite sulle possibili ragioni delle frizioni con la Vezzali nonostante la condivisione di grandi successi sportivi. La Di Francisca, a tal proposito, ha confermato come le sconfitte fossero effettivamente un problema riprendendo un termine ‘coniato’ dalla conduttrice: "Il ‘Vezzalicidio’? È vero, chiunque osava batterla poi diventava la sua nemica numero 1. Altre colleghe hanno incassato, io no: rispondo alle provocazioni".

Elisa Di Francisca e la polemica con Benedetta Pilato

A La volta buona Elisa è poi passata ad un’altra querelle, quella della scorsa estate che l'ha vista protagonista con Benedetta Pilato alle Olimpiadi di Parigi. La campionessa, commentando l’intervista a caldo della giovane nuotatrice, si lasciò andare a parole che indignarono molti sui social. "Diciamo che rivedendola ci sono andata giù pesante, ma spiego il motivo: ho una mia esperienza, le Olimpiadi si preparano per 4 anni di sacrifici, la sofferenza è importantissima. - ha spiegato nel programma della Balivo - Non volevo che passasse il messaggio che va bene tutto… Con lei ci siamo sentiti subito, il giorno dopo, e ci siamo chiarite". Elisa ha poi aggiunto: "Lei è stata molto carina, mi ha capito; era dispiaciuta di tutta questa attenzione mediatica. Qualche frase in meno la direi, anche perchè ho capito che la verità non se la meritano tutti, non è per tutti".

Elisa Di Francisca tra l'ex violento e l'aborto

Nel salotto di Caterina Balivo Elisa di Francisca ha ricordato anche un episodio doloroso del suo passato. "Il mio ex fidanzato mi mise le mani addosso, non denunciai. Avevo 17, 18 anni. Per colpa della sua gelosia e possessività lasciai la scherma per due anni – ha ammesso – Avevo una sim solo per lui, neanche mia madre poteva chiamarmi. Mi chiamava sempre. Avevo una visione distorta dell'amore, pensavo di cambiarlo". In seguito Elisa è rimasta anche incinta ma ha preferito abortire e lasciare quel ragazzo: "Sono stati momenti difficili, avevo l'esame di maturità. Non portare avanti una gravidanza è stata dura. Mia mamma è stata fondamentale per me. L'ha mandato via lei". Dal 2019 Elisa Di Francisca è sposata con l'autore e produttore televisivo Ivan Villa, dal quale ha avuto due figli.