Vezzali rifiuta la pace con Di Francisca: battibecco sul palco e duro botta e risposta

ROMA - La celebrazione dei 70 anni delle Fiamme Oro a Roma sembrava l'occasione giusta per mettere fine alle polemiche del passato tra due grandi ex campionesse della scherma azzurra, invece il Palazzo dei Congressi all'Eur si è 'trasformato' in una pedana ed è arrivata una nuova 'stoccata' di Valentina Vezzali a Elisa Di Francisca.