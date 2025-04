Beckham festeggia i suoi 50 anni ma il figlio Brooklyn non si presenta alla festa

David Beckham compirà 50 anni il prossimo 2 maggio, ma ha deciso di festeggiare con un mese d'anticipo. Così l'ex calciatore ha celebrato questo importante traguardo a Miami, insieme ai parenti e agli amici. Una speciale festa che il presidente dell'Inter Miami ha immortalato in diversi scatti poi condivisi sui social. "Ho pensato di festeggiare un po' presto, con una serata così speciale a Miami", ha scritto Beckham a corredo delle foto, aggiungendo: "Sono così fortunato ad avere amici e parenti fantastici con cui iniziare i festeggiamenti per il 50esimo anno". Mentre sul suo profilo Instagram, la moglie Victoria Beckham ha fatto sapere: "Che bel modo di iniziare il primo di tanti festeggiamenti di compleanno per David, circondato da amici e familiari". Tra i partecipanti alla festa: i membri della famiglia dell'ex calciatore, la moglie Victoria, i figli Harper Seven, Romeo e Cruz. Questi ultimi insieme alla fidanzate Kim Turnbull e Jackie Apostel. Grande assente il figlio più grande, Brooklyn Beckham: non c'era neppure la moglie Nicola Peltz, che in passato pare abbia avuto più di qualche screzio con la suocera Spice Girls.