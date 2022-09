Brooklyn Beckham si allontana da mamma Victoria: "Sosterrò sempre mia moglie"

“Victoria dice che Nicola non è più la ragazza adorabile che hanno conosciuto i primi tempi. Nicola non era molto famosa prima di incontrare Brooklyn. Certo, è sempre stata ricca, ma era un’attrice con all’attivo solo piccoli film. Da quando ha sposato un Beckham la sua fama è arrivata alle stelle. Questo è il peggior incubo di Vic, vedere qualcuno che sfrutta il suo nome e fa a pezzi la sua famiglia”, ha spifferato un amico dei Beckham all'HeatWorld. “Brooklyn ha sempre avuto ragazze che gli stavano addosso perché in cerca di fama. Quando è arrivata Nicola sembrava tutto perfetto. Vic e David sapevano che suo padre era un miliardario , quindi erano sicuri del fatto che non fosse in cerca di ricchezza. Inoltre sembrava davvero desiderosa di voler far parte della famiglia. Ora invece sembra più affamata che mai di fama e popolarità”, ha aggiunto.

La versione di Nicola Peltz

Nicola Peltz ha pubblicamente ammesso che la suocera si è rifiutata di creare un abito da sposa per il giorno del suo matrimonio e poco prima del grande evento sarebbe sparita per giorni, negandosi al telefono. A detta dell'attrice, dunque, il motivo di questo allontanamento sarebbe dipeso principalmente da Victoria Beckham. "Ero così entusiasta di poter indossare un modello creato da suocera. Ci siamo messi in contatto per iniziare a disegnare l'abito, ma poi sono passati i giorni e io non l'ha sentita. Victoria ha chiamato mia madre e le ha detto che il suo laboratorio non sarebbe stato in grado di riuscire a terminare il lavoro", ha spiegato la nuova signora Beckham, che ha poi chiarito: "Non è vero, come dice qualcuno, che io non volevo una sua creazione alle mie nozze".