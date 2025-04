Dani Alves, dopo il carcere diventa papà. E la moglie strappa le carte del divorzio

In meno di una settimana, la vita di Joana Sanz è stata stravolta. A tre giorni dall'assoluzione del marito, Dani Alves, in libertà vigilata dopo essere stato denunciato per una presunta violenza sessuale, la modella ha annunciato sui suoi social network di aspettare il suo primo figlio : per l'esattezza una bambina , che arriverà dopo cinque anni di lotte per rimanere incinta. Joana ha rilasciato un'intervista alla rivista Hola , in cui ha parlato di quanto siano stati difficili gli ultimi tempi e di cosa significhi per lei questo "nuovo inizio", che ha accolto con "lacrime di felicità e sollievo". " Ho sempre creduto nella sua innocenza ed è per questo che gli sono sempre rimasta accanto", ha detto a proposito del legame con l'ex calciatore di Juve e Barcellona. "La pressione dei media è stata molto dura. Tutto è diventato frenetico e sento che il mio momento di lutto non è stato rispettato: avevo perso mia madre. La mia carriera è stata la mia ancora di salvezza in mezzo a tanta sofferenza, ma mi sono anche sentita costretta a continuare a sorridere un anno dopo la tempesta. Ho sentito che dovevo a me stessa di potermi fermare per un momento", ha aggiunto la Sanz. Per lei, "la parte peggiore di questo processo è stata ricevere così tanti attacchi senza essere segnalati o sporgere denuncia. Quella è stata forse la parte più dura". E Joana ha denunciato le molestie subite da una persona : "Mi perseguitava ovunque andassi. Mi ha scattato foto e video e poi ha minacciato di uccidermi".

Joana Sanz non divorzia più da Dani Alves

Riguardo alla sua decisione di divorziare da Dani Alves, Joana Sanz ha confessato: “Non è mai stata una decisione definitiva. Volevo avere una conversazione con lui prima di prendere qualsiasi decisione definitiva. Non appena l'ho visto, durante la prima visita, quell'idea di voler rompere è scomparsa e si è trasformata in voler lottare per guarire". Secondo la modella la loro relazione ne uscirà rafforzata dopo quanto accaduto negli ultimi anni:"Prima avevamo molte differenze di cui non eravamo consapevoli. Molto individualismo e mancanza di comunicazione all'interno della relazione. Ora, tutto ciò si è trasformato in ciò che siamo oggi". Joana Sanz ha anche parlato della sua imminente maternità: "Dani aveva fede che sarebbe stata la sua ultima gravidanza fin dall'inizio. Quando gliel'ho detto, non è riuscito a smettere di piangere per tutto il pomeriggio. Ha solo ringraziato Dio. Sono stati tempi molto duri e due anni di vere montagne russe emotive , ma ora sono qui. Sopraffatta dalla felicità e con una benedizione in arrivo".

Terzo figlio in arrivo per Dani Alves

Joana Sanz ha rivelato che la decisione di diventare genitori è arrivata cinque anni fa: "Quando Dani giocava in Brasile, io lavoravo molto in Europa e trascorrevamo due o tre mesi separati. Amo il mio lavoro e la mia indipendenza e non potevo immaginare di lasciare tutto per seguire il suo sogno… Ho anche i miei sogni professionali. È stato allora, in mezzo a tanta distanza, che ho deciso di diventare madre. Lo dico al singolare perché lui voleva che diventassimo genitori prima di sposarci, ma ero molto giovane e sentivo il bisogno di fare troppe cose prima di fare un passo così serio. Quello che non avrei mai immaginato è quanto sarebbe stato difficile diventare genitori. La sofferenza delle esperienze negative o delle perdite ha creato un vuoto piuttosto grande tra noi… Sommato alla distanza dai nostri lavori, è stato un periodo molto difficile per la nostra relazione". La piccola in arrivo è il frutto dell'ultimo embrione congelato da Alves e la moglie che hanno fatto ricorso alla fecondazione in vitro dopo le difficoltà riscontrate dalla modella. E se per Joana si tratta della prima erede, per Dani è la terza figlia. Da un precedente matrimonio ha avuto Victoria e Daniel.