Dani Alves, la moglie annuncia di essere incinta dopo l’assoluzione dell’ex calciatore

A soli tre giorni dalla celebrazione dell' assoluzione di Dani Alves , la moglie Joana Sanz ha annunciato sui social network di essere incinta del suo primo figlio. La modella spagnola ha spiegato di essersi sottoposta a due trattamenti di fecondazione in vitro di aver subito due aborti spontanei prima di riuscire nel suo intento. "Non volevo condividere nulla finché non fosse stato più che ovvio, ma ho deciso di condividerlo per coloro che stanno lottando come me", ha scritto in un lungo post su Instagram. "Ho dovuto confrontarmi dall'età di 22 anni con domande come 'quando nascerà il bambino?'...Che pressione sociale terrificante. Non ho mai avuto un istinto materno, quel desiderio di avere figli o di tenere in braccio il bambino di qualcuno. Con il passare degli anni, il mio gruppo di amiche ha iniziato ad avere bambini e i social network si sono riempiti di nascite (credo che succeda per via dell'età)", ha raccontato la moglie di Dani Alves , sottolineando la pressione sociale che molte donne subiscono prima di diventare madri. "La frase 'il tuo tempo sta per scadere' non è uno scherzo. C'è così tanta ignoranza sull'età riproduttiva di una donna e sul fatto che non è così facile rimanere incinta. Cinque anni fa, ho pensato all'idea di essere una madre con molta paura. Paura perché un essere umano dipenderà da me per sopravvivere, paura di non lavorare, paura di perdere me stessa come donna... Ma questa è un'altra storia", ha aggiunto.

"Ho perso mia madre due anni fa, non ho genitori né fratelli. Questo vuoto mi ha accompagnato fino al giorno in cui ho sentito per la prima volta il battito del cuore del mio bambino. Non volevo condividere nulla finsché non fosse stato ovvio. Non ho mai avuto in istinto materno. - ha proseguito Joana Sanz - Cinque anni fa avevo paura di diventare madre, avevo paura di non lavorare e di perdere me stessa. Ho avuto più aborti spontanei in questi anni. Ha avuto un intervento chirurgico alle tube, l'endometriosi, due fecondazioni in vitro. La frustrazione e il chiedersi perché ‘tutti' rimangono incinti come per magia e io no. Sono abituata a raggiungere qualsiasi cosa mi prefiggo con impegno e perseveranza. Il mio ultimo embrione congelato era la mia ultima speranza. È stata mia madre a mandarmela perché non mi sentissi più sola. Perché potessi provare la vita. Tutto arriva, non mollare. Poco dopo aver annunciato la gravidanza del suo primo figlio, di cui non si sa ancora se Dani Alves sia il padre, la modella ha reagito ai commenti che le sono arrivati ​​sia da conoscenti che da sconosciuti, avvisando però di aver aperto i commenti alle sue foto solo alle persone che segue. "Ho aperto i commenti alle foto solo alle persone che seguo, ma vi leggo con amore. Grazie per aver condiviso con me le vostre esperienze che, nonostante siano così dure, hanno un lieto fine. Il sole sorge sempre", ha chiarito nelle storie.

Classe 1993, Joana Sanz è una modella delle Canarie. Ha conosciuto Dani Alves nel 2016 grazie ad amici in comune ed è diventata sua moglie nel 2017, con una cerimonia privata. L'ex giocatore è padre dei piccoli Victoria e Daniel, nati da un precedente matrimonio. L'ex difensore è stato assolto dall'accusa di violenza sessuale: il Tribunale di Barcellona ha stabilito che non ci sono prove sufficienti. L'ex calciatore brasiliano, che è stato in carcere per oltre un anno, ora può anche chiedere un corposo risarcimento per l'intera vicenda.