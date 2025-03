Dani Alves assolto in appello dall'accusa di stupro: era stato condannato a 4 anni e mezzo

Il Tribunale superiore di Giustizia della Catalogna ha assolto Dani Alves dall'accusa di violenza sessuale . L'ex giocatore di Barcellona e Juventus era stato condannato dalla Corte d'Appello di Barcellona a quattro anni e mezzo di reclusione dopo essere stato accusato di stupro nei confronti di una giovane nella discoteca Sutton di Barcellona. Il Tribunale ha ritenuto non sufficiente l a testimonianza della presunta vittima per confermare la condanna del brasiliano, che ha già passato oltre un anno in carcere per il caso (uscito nel marzo del 2024 su cauzione).

Dani Alves assolto dall'accuso di stupro

Decisiva per la sentenza in favore di Dani Alves è stata una discrepanza nel racconto della presunta vittima: la ragazza nella sua testimonianza aveva affermato di essersi sentita a disagio con lui, che poi l'avrebbe portata in bagno. Ma rivedendo le immagini delle telecamere di sicurezza della discoteca, secondo il tribunale, era chiaro che ci fosse un "accordo precedente" tra i due. Nella sentenza finale si legge che ciò "non incide sul nucleo essenziale della condotta tenuta dall'imputato e non è sufficiente a privare di credibilità il racconto della penetrazione vaginale non consensuale". La corte del Tribnale superiore di Giustizia di Catalogna ha ritenuto all'unanimità che la differenza tra la prima parte del racconto della presunta vittima e quanto visto nelle immagini delle telecamere indebolisce il restodel racconto su cosa sia avvenuto nei bagni.