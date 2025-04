Cristiano Ronaldo sbarca a Hollywood e assume un bodyguard "intimidatorio e aggressivo"

A 40 anni, Cristiano Ronaldo continua a tracciare il suo futuro oltre il calcio. Mentre si gode le sue ultime stagioni da calciatore professionista, senza chiari segnali di volersi ritirare, il campione portoghese si sta già preparando al momento in cui deciderà di appendere gli scarpini al chiodo. E, come sempre, lo fa in grande stile: questa volta a Hollywood. Considerato da molti il ​​Re Mida degli affari, CR7 ha stipulato una nuova alleanza che fonde il mondo dello sport d'élite con il cinema d'azione. Insieme all'acclamato regista britannico Matthew Vaughn, marito della top model Claudia Schiffer , ha creato UR•Marv, una società di produzione cinematografica indipendente con l'ambizione di rivoluzionare il settore. La loro proposta mira a innovare tecnologicamente senza perdere di vista l'essenza del cinema classico, promettendo di ridefinire le regole dell'intrattenimento.

Cristiano Ronaldo diventa produttore ad Hollywood

"Questo è un capitolo entusiasmante per me, dato che mi sto lanciando in nuove iniziative imprenditoriali", ha dichiarato Cristiano Ronaldo annunciando la sua nuova iniziativa. Da parte sua, Matthew Vaughn, noto per il suo stile narrativo visivamente sorprendente e per titoli iconici (Kick-Ass, Kingsman e X-Men: L'inizio) ha elogiato moltissimo Ronaldo: "Cristiano ha creato storie in campo che io non avrei mai potuto scrivere. È un supereroe nella vita reale". Il nuovo studio ha già dato i suoi primi frutti: due film d'azione già finiti e un terzo in arrivo, tutti parte di un'unica saga che presto verrà svelata al grande pubblico. L'obiettivo di UR•Marv è chiaro: costruire una nuova narrazione cinematografica fondendo talento sportivo, visione imprenditoriale e il potere di Hollywood. Questa iniziativa si aggiunge alla lunga lista di attività che hanno reso Ronaldo più di un semplice atleta.

Le attività da imprenditore di Cristiano Ronaldo

Considerato da molti un asso dentro e fuori dal campo, tutto ciò che CR7 tocca si trasforma in oro: dagli hotel di lusso alle palestre, dalle linee di moda alle cliniche per capelli, fino ai media. La sua holding, CR7 SA, gestisce più di 21 aziende in settori che spaziano dall'assistenza sanitaria all'intrattenimento digitale. Nell'ottobre 2023, Ronaldo è diventato azionista di Medialivre, un importante gruppo mediatico portoghese. Nell'agosto 2024 ha lanciato il suo canale YouTube, UR Cristiano, che conta già più di 74 milioni di follower. Il suo canale non solo rafforza l'immagine del suo marchio, ma apre anche una finestra intima sulla sua vita familiare, professionale e lavorativa. L'attaccante dell'Al-Nassr ha investito anche in altri settori quali quello della porcellana (con una partecipazione in Vista Alegre), del padel (con il futuro club più grande del mondo a Oeiras) con l'alta orologeria, con la sua linea Epic X CR7 sviluppata con Jacob & Co. Cristiano è coinvolto pure nella catena di ristoranti Zela e della famiglia Tatel, insieme ad altre star dello sport come Rafa Nadal.

La nuova guardia del corpo di Cristiano Ronaldo

Nell'ultimo periodo, come riportano i media internazionali, Cristiano Ronaldo ha assunto una nuova guardia del corpo, Claudio Miguel Vaz: un uomo che è stato definito "intimidatorio e aggressivo". Una scelta drastica che è arrivata dopo che il giocatore ha ricevuto gravi minacce che hanno coinvolto anche la compagna Georgina Rodriguez e i figli. A tal proposito non ha esitato a rafforzare la sua sicurezza ingaggiando un membro con una grande esperienza militare. "Proteggere, fino al mio ultimo respiro", è il mantra di Claudio. Ed è quello che dovrà fare con Ronaldo e famiglia.