Blackout Spagna e Portogallo, la profezia dei Simpson: l’agghiacciante coincidenza

La giornata del 28 aprile 2025 rimarrà nella memoria collettiva come una delle più insolite degli ultimi anni. La penisola iberica è stata colpita da un blackout di vasta portata, che ha lasciato per ore milioni di persone senza elettricità, Internet e comunicazioni di base. L'interruzione di corrente non solo ha paralizzato i servizi essenziali, ma ha anche riacceso un curioso fenomeno culturale : l'ossessione per le presunte previsioni dei Simpson . Secondo gli spettatori, la serie animata creata da Matt Groening nel 1989, avrebbe anticipato in modo quasi profetico eventi reali, dal Coronavirus all'elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti, solo per citarne alcune. Nel giro di pochi minuti i social media, in particolare X (ex Twitter), si sono riempiti di riferimenti agli episodi della famiglia gialla. Alcuni utenti hanno ripreso scene classiche, come quella in cui il signor Burns blocca l'intera città di Springfield premendo un pulsante, oppure episodi meno noti ma sorprendentemente rilevanti.

Il blackout dei Simpson come in Spagna

Nel caso del blackout che si è verificato in Spagna e Portogallo, due capitoli dei Simpson hanno particolarmente catturato l'attenzione. Uno di questi, L'ultimo giorno di Springfield, trasmesso nel 1998, mostra la città nel caos dopo un'interruzione di corrente generalizzata: semafori spenti, auto ferme, telefoni inutilizzabili e la centrale nucleare spenta. Un panorama che molti cittadini spagnoli e portoghesi hanno riconosciuto dopo le prime ore di disconnessione. Il secondo episodio, ancora più inquietante, è tratto dalla stagione 35, in onda nel 2023. In questa puntata Lisa Simpson spiega ai suoi nipoti che il 17 novembre si è verificato un blackout globale che "ha quasi distrutto Springfield e il resto del pianeta". Durante il racconto, Lisa stessa ricorda: "Abbiamo dovuto iniziare a scrivere tutto a mano. Non c'era elettricità e non c'era speranza di recuperare". La scena mostra un crollo totale dell'energia elettrica, dei computer, dei telefoni cellulari e di Internet, lasciando la popolazione isolata. Inoltre, nello stesso episodio, il personaggio interpretato dal signor Burns lancia un avvertimento premonitore: "Non ci sarà più elettricità dopo il 28 febbraio 2025", una data che, pur non essendo esattamente la stessa, è pericolosamente vicina al crollo di aprile. Una coincidenza agghiacciante.

Le profezie dei Simpson

Il fascino per le previsioni dei Simpson non è una novità. Nel corso dei suoi oltre trent'anni di messa in onda, la serie ha indovinato diversi eventi globali, anche se gli stessi autori sottolineano che si tratta più di una combinazione di satira intelligente, analisi storica e proiezioni plausibili che di autentiche profezie. Come riconosciuto dai creatori, il processo creativo si basa sullo studio delle tendenze sociali e politiche che, col tempo, finiscono per materializzarsi.