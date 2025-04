Black out Spagna, cancellati i match di oggi a Madrid: quando recuperano Berrettini e Musetti

Gioco sospeso al Masters 1000 di Madrid per il blackout che ha coinvolto la Spagna, il Portogallo e il Sud della Francia. Solamente Matteo Arnaldi, vittorioso in due set su Damir Dzumhur per 6-3 6-4, è riuscito a completare il suo match staccando il pass per gli ottavi di finale dove affronterà Frances Tiafoe o Alexandre Muller, mentre sono ufficialmente rinviati tutti gli altri match in programma oggi: "Per motivi indipendenti dalla volontà dell'organizzazione - si legge nel comunictao ufficiale - e al fine di garantire la sicurezza generale, l'interruzione di corrente elettrica verificatasi in Spagna lunedì 28 aprile ha costretto all'annullamento delle sessioni diurne e notturne del Mutua Madrid Open".