ROMA - Una grande passione per il tennis quella del nuovo Papa Leone XIV, che ha però anche una forte passione calcistica per i colori della Roma come ha di recente rivelato Giuseppe Pagano, padre agostiniano fiorentino conoscente del cardinale statunitense Robert Francis Prevost che da qualche ora è stato eletto in Conclave a successore di Francesco sul soglio pontificio.

Papa Leone XIV tifa Roma: nel 2019 l'ultima gara vista allo stadio

E se sui social i tifosi si sono scatenati per la somiglianza tra il nuovo Papa e il tecnico romanista Claudio Ranieri, via via emergono dettagli e retroscena sul rapporto del Santo Padre. Come quello sull'ultima partita da lui vista allo stadio, ovviamente della 'sua' Roma: si tratta della sfida di campionato vinta 4-2 in casa dai giallorossi dell'allora tecnico Paulo Fonseca contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Era il 15 settembre del 2019 e ad esultare all'Olimpico per i gol di Cristante, Dzeko, Mkhitaryan e Kluivert c'era anche Robert Francis Prevost. Ora per tutti Papa Leone XIV.