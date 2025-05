Arriva la terribile catastrofe, la profezia dei 4 sensitivi più potenti al mondo si sta avverando

Quattro dei sensitivi più potenti e noti a livello internazionale hanno concordato su una previsione agghiacciante , che ha a che fare con un evento devastante che segnerà la fine del 2025. Sebbene siano separati da tempo, geografia e metodi, hanno tutti lanciato lo stesso avvertimento: il mondo affronterà nei prossimi mesi una nuova guerra mondiale che avrà conseguenze mai viste prima. La sensitiva bulgara Baba Vanga , morta nel 1996, ha predetto che l'Europa sarà l'epicentro di una guerra così violenta "da scuotere l'umanità". Secondo i suoi seguaci, questo conflitto segnerà l'inizio di un declino irreversibile per la civiltà così come la conosciamo. Le sue previsioni includono anche terremoti devastanti, molti dei quali si sono già verificati quest'anno in Myanmar e Thailandia. Sulla stessa linea si colloca Nostradamus , il famoso astrologo francese del XVI secolo. Nel suo libro Les Prophéties, ha messo in guardia contro una guerra che inizierà nel Regno Unito e trascinerà con sé il resto del continente. Secondo uno dei suoi versi, "quando gli europei vedranno l'Inghilterra stabilire il suo trono ai loro piedi, ci saranno guerre crudeli". Alcuni interpreti della sua opera ritengono che queste frasi potrebbero essere applicate all'attuale panorama di tensioni geopolitiche nel vecchio continente.

Una catastrofe senza precedenti in arrivo

Anche il sensitivo brasiliano Athos Salomé ha lanciato un avvertimento simile. Dopo aver affermato di aver previsto eventi come la pandemia di COVID-19, la morte della regina Elisabetta II e gravi fallimenti nei sistemi tecnologici globali. Secondo le sue visioni, la Terza Guerra Mondiale sarà imminente e sarà guidata dalla guerra cibernetica e dall'impiego dell'intelligenza artificiale sui campi di battaglia. "Questa sarà una guerra tanto di macchine quanto di uomini", ha assicurato. Da Londra, l'ipnoterapeuta e sensitivo Nicolas Aujula concorda con i suoi colleghi sul fatto che il 2025 sarà un anno caratterizzato da una profonda mancanza di compassione. "Assisteremo ad atti orrendi di malvagità umana e violenza giustificati in nome della religione e del nazionalismo", ha detto. Secondo le sue visioni, il conflitto si intensificherà a metà luglio, lasciando un segno irreversibile sull'umanità.

Un clima sempre più teso

Questi inquietanti avvertimenti giungono in un momento particolarmente instabile. Pakistan e India hanno lanciato attacchi e contrattacchi contro le rispettive installazioni militari, spingendo gli Stati Uniti ad avviare colloqui con i due Paesi dotati di armi nucleari per stroncare sul nascere l'escalation del conflitto. Nel frattempo, non sembra esserci fine per la guerra russo-ucraina in corso, in cui la scorsa settimana sono morte almeno sette persone durante un massiccio attacco russo con droni e missili nella capitale ucraina Kiev e in altre regioni del Paese. Nessuna tregua neppure per il conflitto israelo-palestinese, che va avanti da decenni e su cui non si riesce a trovare una soluzione.