L'agghiacciante previsione di Baba Vanga per il 2025 si è appena avverata

Cominciano ad avverarsi anche nel 2025 le previsioni di Baba Vanga, la Nostradamus dei Balcani. La sensitiva bulgara aveva previsto per quest'anno terremoti devastanti e un'Europa scossa da una guerra devastante. Come evidenziano i media internazionali, ora, mentre a Myanmar si cerca di rimettere insieme i pezzi, le profezie di Baba sui terremoti che potrebbero devastare il mondo suonano inquietantemente vere. Circa 2mila persone sono morte in Myanmar a causa delle terribili scosse che hanno devastato il Paese, creando ulteriori problemi in una Nazione già dilaniata dalla guerra civile. I vertici militari hanno dichiarato una settimana di lutto nazionale in seguito al disastro e le Nazioni Unite hanno lanciato un appello urgente per raccogliere fondi per sostenere la Birmania. Il terremoto ha raggiunto una potente magnitudo di 7,7, estendendosi poi alla vicina Thailandia, dove la capitale Bangkok è stata colpita da alcune scosse. Altrove, lo stato americano del Nevada è stato colpito da quattro terremoti, il più forte dei quali ha raggiunto una magnitudo di 4.0. E Baba aveva ragione a pensare che i terremoti avrebbero devastato diverse parti del mondo. Oltre agli innumerevoli terremoti che hanno colpito varie parti della Terra, anche la nazione oceanica di Tonga ha dovuto fare i conti con un terremoto di magnitudo 7.1, che ha fatto scattare l'allerta tsunami per il paese insulare del Pacifico.