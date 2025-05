Tra le tante stelle pronte a scendere in campo a Monaco di Baviera per la finale di Champions League tra Inter e Psg , ne brilla un'altra, che si fa valere fuori dal rettangolo di gioco, ma che ha attratto l'attenzione dei tifosi che facevano l'ingresso all'Allianz Arena. Il celebre cuoco turco Salt Bae , non stella Michelin, ma stella del web, letteralmente assalito dagli ammiratori per avere un selfie con lui.

Salt Bae, un sorriso per tutti

Salt Bae è in reltà Nurset Gocke, macellaio di origine turca, diventato una star social dal 2017, quando ha iniziato a costruire una sorta di impero grazie al suo caratteristico modo di condire la carne con il sale. È bastato un video diventato virale per cambiare la vita del classe '83, ormai Vip ricercato per selfie e video, che sta per sbarcare in Italia. Sarebbero infatti imminenti le aperture di tre ristoranti, distribuiti tra Milano, Roma e Napoli.