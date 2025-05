17:45

Inter o Psg? In palio il Mondiale per Club

Oltre a vincere il trofeo, la squadra vincitrice accederà direttamente al Mondiale per Club 2029: come da regolamento, infatti, la qualificazione è assicurata alle vincitrici della Champions nel quadriennio precedente

17:35

Inter, a Monaco è già bolgia: Samuel, Cordoba ed Elenoire Casalegno caricano i tifosi

I sostenitori nerazzurri, accorsi in massa in Germania per la finale di Champions League contro il Psg, si godono il prepartita e la presenza dei loro beniamini

17:25

Inter, le parole di Mkhitaryan

"Non vediamo l'ora di giocare questa finale. Dopo quella di due anni fa, abbiamo un'altra occasione e vogliamo vincere. Non sarà facile perché il PSG è un'ottima squadra ma faremo del nostro meglio. Se la mia esperienza può aiutare davanti ad una squadra relativamente giovane come quella francese? Lo spero. Non sono solo io, ci sono tanti giocatori che hanno molta esperienza qui. Vogliamo aiutare i nostri compagni a dare il meglio e vincere insieme. L'esperienza non è l'unica cosa che conta, ma anche la qualità e la tecnica, tutto. Se siamo gli underdog pericolosi di questa competizione? Più tosto è l'avversario e meglio è per noi. Ci sono partite dove devi essere pronto mentalmente, concentrato per l'intera gara. Questo è successo con Bayern Monaco e Barcellona, spero accada anche contro il PSG", queste le parole dell'armeno a TNT Sports

17:15

Psg-Inter: dove vedere la finale in tv

La finale di Champions League tra Psg e Inter sarà trasmessa su Sky, ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). L'incontro sarà visibile anche in chiaro su TV8

17:05

Inter, finale di Champions con il lutto al braccio

I nerazzurri giocheranno contro il Psg indossando il lutto al braccio in memoria di Ernesto Pellegrini, l'ex presidente del club morto nelle scorse ore all'età di 84 anni. L'Uefa ha infatti accolto ora la richiesta avanzata questa mattina dal club

16:56

Psg-Inter: le probabili formazioni

Ecco le scelte dei due allenatori per il campo:

16:50

Psg-Inter, la statistica della finale di Champions League

La finale di oggi è il primo incontro ufficiale in assoluto tra Inter e PSG ed è la seconda finale di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League tra una squadra italiana e una francese, dopo la vittoria del Marsiglia sul Milan per 1-0 nel 1993, nell'unica occasione in cui una squadra francese ha vinto il trofeo. Anche quella finale si è giocata a Monaco

Allianz Arena di Monaco di Baviera