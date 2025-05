Hakimi gela l'Inter: il gesto ai tifosi subito dopo il gol in finale di Champions

INVIATA A MONACO - Dodici minuti (bellissimi) del Psg e la squadra di Luis Enrique passa in vantaggio all'Allianz Arena contro l'Inter. A portare in vantaggio i francesi è stato Hakimi, ex Inter. Il più classico dei gol dell'ex con doppia beffa, visto che la rete è arrivata sotto al settore occupato dai tifosi nerazzurri. Hakimi ha accennato un'esultanza, poi ha chiesto scusa ai suoi ex tifosi. Non una, ma due volte. Perché pur avendo giocato appena 45 presenze in nerazzurro, Hakimi è davvero legato a Milano e all'Inter, con cui ha vinto uno scudetto. Lo ripete spesso e il gol di stasera, per quanto importante, sicuramente non meritava un'esultanza beffarda nei confronti della sua vecchia squadra.