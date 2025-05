Fantastico Psg, Inter disintegrata 5-0. Doué superstar esalta i nuovi Campioni d'Europa

Desiré Doué compirà 20 anni martedì 3 giugno, ma ha deciso di farsi due regali in anticipo a Monaco di Baviera, nella partita più importante della sua verdissima carriera. Due gol e un assist nella finale di Champions League, un record per il gran talento esaltato dal gioco di Luis Enrique, con pieno merito sul trono di campione d'Europa per la seconda volta, dieci anni dopo il primo trionfo vissuto con il Barcellona. Psg fantastico, Inter disintegrata, storica la conquista del club di Nasser Al-Khelaifi, finalmente sul trono d'Europa.

Inter, disastro annunciato

Disastrosa, invece, la prova di nerazzurri: nessuno si è salvato da un'umiliazione cocente, consegnata agli annali del massimo torneo continentale.Come sarebbe andata a finire lo si era capito sin dal primo tempo che è stato un incubo per l'Inter, inopinatamente imbambolata, confusa, incapace di reagire al pressing forsennato del Psg, orchestrato dal formidabile Doué, uomo ovunque di Luis Enrique. L'allenatore gli aveva preferito Barcola dal primo minuto e ha visto giusto. Dembélé e Kvaratskhelia hanno affondato i colpi nella difesa nerazzurra, tagliandola come un coltello nel burro. Il gol di Hakimi e il raddoppio di Doué con la decisiva deviazione Dimarco sono stati la naturale conseguenza di una supremazia schiacciante. L'Inter ha sussultato con un colpo di testa di Acerbi e un altro di Thuram su calcio piazzato, ma niente di più. La squadra di Inzaghi ha accusato una evidente fragilità psicologica ed è franata nella ripresa, sotto i colpi dell'armata francese, Doué ha apposto il terzo sigillo Psg, il quarto è stato opera di Kvaratskhelia, in un'Allianz Arena diventata la bomboniera della gioia francese alla quale ha fatto da contraltare la desolazione interista, in campo e sugli spalti. Barcola, subentrato a Doué, ha fallito il 5-0, graziando Sommer a tu per tu. Mai vista un'Inter così debole e incapace di reagire, letteralmente schiacciata dalla supremazia transalpina, legittimata da un condizione fisica invidiabile. Gli olé dei fan Psg hanno scandito la sofferenza finale dei nerazzurri, alla seconda finale persa nelle ultime tre edizioni, resa ancora più dolorosa dalla prodezza di Senny Mayulu, classe 2006. Psg-Inter 5-0: chapeau Luis Enrique.