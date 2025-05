0:05

Inzaghi: "Sarò al Mondiale per Club? Non so rispondere"

Inzaghi in conferenza stampa: "Sarò al Mondiale per Club? Non so rispondere, sono qui per educazione e rispetto vostro. Questa sconfitta mi amareggia tantissimo, so che dalle sconfitte si esce più forti. Abbiamo perso a Istanbul e poi vinto lo scudetto. C'è amarezza, bisogna tenere la testa alta, sapendo che stasera abbiamo trovato di fronte una squadra più forte".

Inzaghi: "Si riparte dalla società forte che abbiamo alle spalle"

Inzaghi a Sky: "Si riparte da una società forte che abbiamo alle spalle, che ha già fatto due acquisti per la prossima stagione e sa che dovrà farne altri. Sono sempre stati con noi, non ci hanno fatto mancare nulla. Stasera erano con noi, delusi come noi. Però, hanno detto a me e alla squadra che sono orgogliosi di quello che ha fatto l'Inter in quest'anno. C'è tanta amarezza, avevamo tanti tifosi venuti qua per coronare il loro percorso. Come due anni fa non ce l'abbiamo fatta nella partita più importante. Ora si ripartirà con calma e con convinzione, purtroppo da sconfitte pesanti siamo già passati. Bisognerà ripartire più forti tutti insieme".

Inzaghi: "Troppa delusione per parlare di futuro"

Inzaghi in conferenza stampa: "C'è troppa delusione per parlare di futuro, è dal 13 luglio che abbiamo dato tutto quello che potevamo nelle 58 partite precedenti. Mi sembrerebbe riduttivo parlare del futuro di Inzaghi. Si potrà parlare degli zero titoli, ma bisogna rendere onore a questi ragazzi che hanno messo in campo tutto quello che avevano".

Inzaghi: "Fa male come a Istanbul, ma dalle sconfitte si esce più forti"

Inzaghi in conferenza stampa: "Dalle sconfitte si esce più forti, stasera fa male come a Istanbul. Sono state partite diverse, stasera siamo arrivati più stanchi del Psg. Non abbiamo giocato bene tecnicamente, sulle seconde palle arrivavano prima. Noi abbiamo giocato fino a venerdì scorso il campionato, loro l'hanno vinto con tre mesi di anticipo. Hanno grandissima qualità, sapevamo che erano più forti di noi e che noi dovevamo essere più bravi. Insieme siamo stati meno bravi e abbiamo meritato la sconfitta".

Inzaghi: "Il Paris ha meritato di vincere"

Inzaghi in conferenza stampa: "Il Paris ha meritato di vincere la Coppa e questa partita. C'è grande delusione e amarezza, però il percorso dei ragazzi è stato grandissimo. Da allenatore sono orgoglioso, la partita di stasera non ci soddisfa. Abbiamo approcciato male, il Paris è stato superiore e bisogna dar merito all'avversario. Noi non abbiamo fatto una finale nel modo migliore, però alla fine ho ringraziato i ragazzi per quanto fatto in stagione".

Inzaghi: "Perché non ho inserito Frattesi"

Inzaghi a Sky: "Non ho inserito a Frattesi perché ho provato a mettere Zalewski con Lautaro sotto Thuram. Ho dovuto fare due sostituzioni obbligate, eravamo sotto di tre gol e ho preferito non metterlo in campo".

Inzaghi: "Abbiamo concesso gol come non ci era successo mai"

Inzaghi a Sky: "Il Psg è arrivato sempre primo sulle seconde palle. Una volta preso gol abbiamo allungato le distanze ed è venuto fuori questo risultato largo. Abbiamo concesso gol come non ci era successo mai nel nostro percorso".

Inzaghi: "Zero titoli, ma bravissimi lo stesso. Ultima partita all'Inter? Vedremo nei prossimi giorni"

Inzaghi a Sky: "Non è stata la mia Inter, il primo a saperlo sono io e i miei ragazzi, ma sono orgoglioso di loro. Abbiamo trovato una squadra che ha meritato di vincere la Champions, probabilmente più forte di noi. Dovevamo essere più bravi, non ce l'abbiamo fatta. Abbiamo approcciato male e agevolato il compito dl Psg, ma la sconfitta non cancella il percorso che abbiamo fatto fin qui. Io per primo dovevo fare meglio, ma non dimenticherei la stagione. Zero titoli, ma bravissimi lo stesso. C'è delusione e arrabbiatura per la partita di stasera. Ultima partita sulla panchina dell'Inter? Vedremo nei prossimi giorni. Ora c'è troppa delusione per pensare. Ci sarà tempo di parlarne con calma con la mia società, anche loro provano delusione e amarezza ma sono sempre con noi. Molto presenti".

Barella: "Il Psg è stato più forte in tutto"

Barella a Sky: "Il Psg è stato più forte in tutto, ma sono super orgoglioso di far parte di questa squadra. La sconfitta rischia di cancellare il percorso, fa male, dispiace a tutti, però il calcio è così. A volte gli schiaffi arrivano e bisogna riprendersi, ritirarsi su e rimboccarsi le maniche per portare l'Inter dove merita di stare. Siamo arrivati due volte in finale in tre anni, ripeto: suono super orgoglioso del lavoro fatto".

Marotta: "Siamo caduti in maniera molto fragile, Inzaghi all'altezza del ruolo che ricopre"

A breve toccherà Inzaghi, ma prima parola al presidente dell'Inter Marotta, in diretta su Sky: "Una serata negativa. L'avversario ci ha surclassato, ma questo non deve inficiare la nostra stagione. Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, ci dispiace della prestazione, ci dispiace per i tifosi che sono arrivati fin qui, è stata una serata assolutamente negativa. Era molto difficile arrivare a questa serata, ci siamo riusciti con grandissimo merito. Stasera siamo caduti in modo molto fragile. Nel cammino abbiamo dimostrato che meritiamo questo palcoscenico, abbiamo perso, si chiude una parentesi. Nessun cambio di valutazione su Inzaghi, avevamo detto che ci saremmo visti la prossima settimana, ha un anno di contratto e in questi quattro anni ha dimostrato di essere all'altezza del ruolo che ricopre. Non è una serata negativa che cancella tutti i meriti".

"L'Italia non è più il paradiso dove tutti venivano, il nostro è un movimento calcistico di passaggio, i migliori giocatori vengono qui ma rischiano di scappare di fronte a offerte di ingaggi maggiori dall'estero. Non deve essere preso come alibi, il made in Italy è ancora un prodotto che può raggiungere diversi traguardi, con la competenza e con la capacità degli allenatori che allenano in Italia possiamo recitare un ruolo da protagonisti".

Hakimi: "Io al Psg per fare la storia"

In attesa di Simone Inzaghi, parla l'ex Hakimi, autore del gol del momentaneo 1-0: "Quando sono arrivato è stato per fare la storia del club e della città. I tifosi meritano questa vittoria, siamo troppo contenti. Non mi piace dire che sono il terzino destro più forte del mondo, mi piace giocare e far divertire la gente. Sono loro che devono decidere che sono il miglior terzino del mondo".

Il Psg festeggia tra campo e spogliatoi

Festa grande tra campo e spogliatoi per il Psg mentre inizia a svuotarsi alla Munich Football Arena di Monaco di Baviera.

Il Psg alza la coppa

Marquinhos alza la coppa, il Psg ha vinto per la sua prima volta la Champions League.

Inzaghi, l'amarezza per la sconfitta in finale Champions

Inzaghi riceve la medaglia destinata ai secondi classificati, scuro in volto, visibilmente amareggiato per la sconfitta dell'Inter.

Inizia la cerimonia di premiazione

Alla Munich Football Arena inizia la cerimonia di premiazione. Sconsolati e increduli i giocatori dell'Inter per l'incredibile disfatta.

Una partita senza storia

Notte amarissima per l'Inter a Monaco di Baviera contro il Psg. Una sola squadra in campo, annichiliti i nerazzurri di Simoni Inzaghi, che tra poco commenterà in diretta la partita in diretta tv e conferenza stampa.

Psg-Inter 5-0

Notte amara per l'Inter a Monaco di Baviera. Alla Munich Football Arena il Psg ha vinto la Champions League battendo 4-0 in finale i nerazzurri con gol di Hakimi al 12', doppietta di Doué, al 20' e 64' e reti di Kvaratskhelia al 73' e Mayulu all'87'.

Munich Football Arena, Monaco di Baviera