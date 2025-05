Quanto ha guadagnato l'Inter con il percorso in Champions: la cifra è pazzesca

Nonostante la sconfitta in finale contro il Psg , dell' Inter rimane la grandissima stagione in cui la squadra è arrivata in fondo in tutte le competizioni. Nonostante gli zero trofei vinti, i nerazzurri potranno contare su dei ricavi importanti , specialmente quelli provenienti dalla Champions League.

Inter, gli incassi totali in Champions League

Già prima della finale, la squadra di Inzaghi era sicura di aver accumulato ricavi economici pari a 132 milioni di euro. Se fosse arrivata anche la vittoria a Monaco, si sarebbero aggiunti altri 10,5 milioni (6,5 per il successo e 4 milioni per la qualificazione alla Supercoppa Europea), ma il bottino rimane da record per l'Inter. 132 milioni che sono frutto di premi per la partecipazione, i risultati nel girone, i bonus per il ranking Uefa, il market pool e i passaggi dei turni fino alla finale. Un innalzamento importante dei ricavi dovuto anche al nuovo format, che ha portato il budget totale a 2.5 miliardi. Un'altra voce del bilancio economico dell'esperienza di questa stagione in Champions League è quella dei biglietti di San Siro per le sette partite casalinghe giocate in Europa quest'anno.