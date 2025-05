La finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Inter è iniziata in modo insolito. II club francese ha dato subito un segnale del tipo di gara studiata, affidandosi ad un calcio d'inizio mai visto. Invece di scaricare il pallone all'indietro e provare il lancio nella metà campo avversaria, i giocatori del Psg si sono affidati ad un lancio lungo: una sorta di touche in stile rugby,mandando il pallone in fallo laterale nei pressi dell'area di rigore dell'Inter.