Albo d’oro Champions League: per il Psg è la prima

Il Paris Saint-Germain ha vinto la sua prima Champions League nella storia battendo in finale l'Inter: 5-0 della squadra di Luis Enrique contro i nerazzurri. Una partita dominata dai parigini che spezzano una maledizione durata anni e si vendicano dopo la finale persa nel 2020. Un successo storico per i francesi che riportano in patria la coppa dalle grandi orecchie a distanza di 32 anni dal successo del Marsiglia. Vittoria che ancora di più segna la storia del club dato che per la prima volta completa il triplete dopo la vittoria della Ligue 1 e della Coupe de France. Di seguito l'albo d'oro con tutte le vincitrici della Champions League anno per anno.