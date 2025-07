Come rinfrescare casa senza aria condizionata, i consigli che possono cambiare la vita

Il caldo di questa estate 2025 sta mettendo in difficoltà tutti quanti, ma esistono rimedi per trovare un po' di refrigerio, anche per chi non ama o non può avere l'aria condizionata. Ecco alcuni consigli pratici: prima di tutto è utile usare bene serrande, persiane e tende . La loro chiusura in estate consente di deviare i raggi solari, contribuendo così a mantenere freschi gli ambienti chiusi. Aprire le finestre quando fa caldo non è sempre la soluzione migliore: le finestre devono infatti essere lasciate aperte durante la notte, per fare in modo che l’aria fresca entri in casa, e chiuse di giorno, quando la temperatura esterna alle abitazioni è superiore a quella interna. Si possono eventualmente aprire le finestre, in diversi punti della casa, per creare una corrente d'aria refrigeratrice. In questo caso è utile munirsi di ferma porta e ferma finestra e aprire le finestre su lati diversi delle abitazioni. Nelle case con affaccio su un lato solo, invece, la corrente non si crea.

L'alimentazione e le luci

Come è noto, è molto importante curare l'alimentazione: con il caldo è meglio cibarsi di cibi crudi, come verdura e frutta, che idratano e non richiedono l'accensione di fornelli e forno. Anche mangiare cibi e bevande freschi aiuta a mantenere bassa la temperatura del corpo. Attenzione poi a non esagerare con l'uso delle luci, soprattutto quando si usano le vecchie lampadine a incandescenza, che consumano elettricità e scaldano. Meglio spegnere tutto ciò che non è necessario, compresi gli elettrodomestici in standby, che spesso generano una quantità di calore (seppur limitata) anche quando sono spenti.

Il trucco del ventilatore e la borsa d'acqua... fredda

Il ventilatore può diventare una sorta di “condizionatore artigianale” prendendo acqua opportunamente refrigerata nel frigo e mettendola in una o più bacinelle, meglio se con cubetti di ghiaccio: a questo punto basterà puntare il ventilatore acceso verso le bacinelle e creare un effetto refrigerante. Si possono anche bagnare le estremità delle tende alla sera e tenere le finestre aperte. Attenzione anche a tessuti e abbigliamento: bisogna vestirsi usando tessuti più leggeri e scegliendo materiali più freschi per le lenzuola del letto. Cotone, seta, lino e raso permettono di disperdere meglio il calore del corpo. Se il caldo impedisce di dormire, si può utilizzare una borsa dell’acqua calda riempita d'acqua fredda (non fino all'orlo) e lasciata nel frigo (o nel freezer) prima di essere utilizzata. Attenzione però al contatto con il freddo per parecchie ore: potrebbe portare a raffreddori o a fastidiosi dolori muscolari e ossei.