Nel suo quartiere in Argentina lo chiamano "Il pollo" e la sua storia è diventata nota perché affetto da una rara condizione: soffre della stessa carenza ormonale che aveva anche Leo Messi , una malattia che se non viene curata in tempo compromette lo sviluppo fisico. Lui è Claudio, ha 31 anni ma ne dimostra appena dieci. Ha iniziato la terapia quando era piccolo, ma l'ha interrotta a 8 anni perché suo padre si è ammalato gravemente e non ha potuto continuare. "Il medico mi ha detto che dovevo continuare, ma non ci siamo riusciti", ha raccontato in tv sua madre, Marta. Col tempo, Pollo si rese conto che non sarebbe cresciuto ulteriormente e che il suo corpo non si sarebbe sviluppato. "Non cresco come una persona normale. Sono finito", ha spiegato. Inoltre, la condizione influisce sul suo sviluppo ormonale e riproduttivo. "Non posso avere figli, ma mi sarebbe piaciuto stare con qualcuno e formare una famiglia, ma non è stato possibile", ha aggiunto.

La vita complicata di Claudio

Claudio vive attualmente in un quartiere povero di Buenos Aires con la madre e la sorella in una modesta casa con il tetto di lamiera che viene bagnato dalla pioggia a ogni temporale. Non hanno acqua corrente e, per lavare i vestiti o cucinare, devono chiedere acqua a un vicino o andare a un distributore di benzina. "Tutta la mia casa viene bagnata dalla pioggia, persino la cucina", ha detto, mostrando i bidoni della spazzatura che usano per raccogliere l'acqua piovana. "Il mio sogno è poter ristrutturare la casa, renderla più bella, renderla più sicura per la mia famiglia. Non penso a me stessa. La mia casa viene prima, poi la mia famiglia, poi io". La sua storia non è stata facile: ha ripetuto la scuola elementare due volte ed è stato vittima di bullismo per anni. "Mi picchiavano, mi spingevano, mi dicevano cose, mi facevano male. Ma non l'ho mai fatto vedere alla mia famiglia", ha ricordato. Claudio vive vendendo milanesa sandwich insieme a Susana, una vicina in pensione che lo aiuta e gli offre il suo affetto.

Claudio non può crescere più

Col tempo, è diventato più riservato ma sogna di trovare un lavoro più stabile per aiutare la famiglia. "Mi piacerebbe lavorare in una panetteria, in un chiosco, come cameriere, qualsiasi cosa", ha dichiarato. Tutti nel suo quartiere lo conoscono. Lo salutano, gli vogliono bene e sanno tutto quello che ha passato. "È sempre di buon umore e aiuta in qualsiasi modo possibile", ha assicurato un vicino."Mi sarebbe piaciuto ricevere lo stesso trattamento di Messi. Mi sarebbe piaciuto crescere, ma poi mi sono accettato così come sono", ha concluso.