Messi e la malattia, il dottore svela il retroscena: "Venne nel mio studio"

Diego Schwarzstein, l'endocrinologo che a gennaio del 1997 visitò per la prima volta Lionel Messi a Newell, svela i dettagli dell'incontro con il futuro campione del mondo e le sue paure, legate al problema di crescita. "Voleva solo giocare a calcio e l'unica cosa che gli interessava era ssapere se sarebbe stato in grado di farlo. E gli ho detto: 'Stai calmo, sarai più alto di Maradona, non so se starai meglio, ma sarai più alto'. Maradona misurava 1,67 e le tabelle mi dicevano che Leo sarebbe arrivato a raggiungere 1,70. E la discussione si è conclusa quando Leo ha vinto la Coppa del Mondo".