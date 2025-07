Spuntano nuovi pesci dell'Apocalisse: allarme in tutto il mondo, catastrofe in arrivo?

Tre pesci remo , conosciuti anche come pesci dell'Apocalisse, sono stati avvistati nelle acque vicino alla Tasmania e alla Nuova Zelanda, facendo scattare l'allarme e venendo interpretati da alcuni come un cattivo presagio. Un altro pesce di questa specie era stato avvistato lo scorso febbraio in Messico. Queste creature, lunghe circa otto metri , con squame argentate e rosse, causano terrore in chiunque le veda. Tuttavia, la comunità scientifica invita alla calma e propone una spiegazione più razionale per la loro comparsa, scongiurando la possibilità di catastrofi imminenti. Il loro avvistamento è raro perché vivono nelle profondità dell'oceano, oltre a vivere in mare aperto, mai vicino alle coste. Nick Ling, dell'Università di Waikato, ha spiegato: "Vivono in mare aperto a profondità considerevoli e le persone semplicemente non li trovano. Per questo motivo, sono quasi impossibili da studiare", escludendo la loro comparsa come un cattivo presagio o un avvertimento di una catastrofe naturale.

Le caratteristiche del pesce remo/pesce dell'Apocalisse

Il nome scientifico del pesce remo è Regalecus glesne. È caratterizzato da un corpo senza squame, allungato, nastriforme e argenteo, una pinna dorsale di colore rosso, una sorta di cresta sopra la testa e due pinne lunghe pelviche simili, come suggerisce il suo nome, a dei remi. Ma la sua peculiarità principale è la lunghezza: sebbene generalmente raggiunga i 3 metri, alcuni avvistamenti hanno stimato lunghezze anche superiori a 11 metri, per una peso massimo documentato di 200 kg. La testa è più piccola rispetto al corpo, con bocca prominente e sdentata. Questo pesce si nutre di plancton, piccoli crostacei, molluschi e pesci, ma non rappresenta alcun pericolo per animali più grandi, compresi gli esseri umani. Vive in tutti i mari e gli oceani e nuota ondulando la sua lunga pinna dorsale, mantenendo il resto del corpo dritto, nel cosiddetto nuoto amiiforme.

Il significato del pesce dell'Apocalisse

Secondo alcune credenze popolari il pesce remo è associato a un presagio di sventura. Per esempio, come racconta la tradizione popolare giapponese, queste creature salgono di proposito in superficie e si spiaggiano ogni volta che avvertono catastrofi imminenti. Tuttavia, non ci sono prove scientifiche che esista un legame tra catastrofi e l'arrivo in superficie di queste creature, come ha dimostrato uno studio del 2019, anche se alcuni ricercatori ipotizzano che alla base di questo comportamento potrebbe esserci il cambiamento climatico.