Re Carlo rompe il silenzio e parla del suo cancro dopo mesi di cure

Durante una visita ufficiale a Newmarket con la moglie Camilla, Re Carlo ha parlato apertamente della sua battaglia contro il cancro. Un uomo, Lee Harman, è riuscito a parlare con il monarca mentre salutava la gente del posto. Poi Harman ha rivelato all'agenzia di stampa PA: "Gli ho chiesto come stava e mi ha detto che ora si sentiva molto meglio e che era 'solo una di quelle cose'". Dopo aver parlato a Charles dei suoi problemi di cancro, Harman ha detto: "Mi ha chiesto come stavo e gli ho detto 'Sto bene'. L'anno scorso ho ottenuto il via libera dal cancro". Sebbene il sovrano abbia parlato raramente della sua salute dopo la diagnosi, lo scorso maggio il suo assistente ha raccontato come Carlo stava affrontando la malattia continuando a lavorare . "La cosa che impari di questa malattia è che la gestisci e basta, ed è quello che fa lui", ha affermato al Telegraph, aggiungendo: "La scienza medica ha fatto progressi incredibili e sinceramente non vedo alcuna differenza in lui. Finché fai quello che ti dicono i medici, vivi la tua vita il più normale possibile. È esattamente quello che sta facendo lui".

Come sta Re Carlo, le ultime news sul cancro

Re Carlo sta dunque meglio nonostante le cure contro il cancro. Buckingham Palace è rimasto pressoché in silenzio sulla salute e le condizioni di Charles dopo la diagnosi di cancro nel febbraio 2024, avvenuta in seguito a un intervento chirurgico per trattare un ingrossamento benigno della prostata. La forma del tumore non è stata rivelata e, a luglio 2025, il re è ancora in cura. Anche Kate Middleton ha confermato la diagnosi di cancro nel marzo 2024. Ora è in remissione. Il Re è tornato al lavoro solo poche settimane dopo aver iniziato la terapia contro il cancro e, nonostante lo spavento dello scorso marzo, quando è stato ricoverato in ospedale per gli effetti collaterali delle cure, è di buon umore e più impegnato che mai.