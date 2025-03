Re Carlo ricoverato in ospedale per il cancro. Come sta e dove si trova ora

Re Carlo torna a preoccupare a causa del cancro. Il sovrano è stato ricoverato giovedì 27 marzo a causa di alcuni "effetti collaterali temporanei" dovuti alle cure che sta portando ormai avanti da oltre un anno. Buckingham Palace ha spiegato in un comunicato che si è trattato di un ricovero di poche ore, che il 76enne è già tornato a casa ma che, per precauzione, sono stati cancellati gli impegni dei prossimi giorni. Charles ha evidente bisogno di riposo. Per ora sembra confermata la visita in Italia del prossimo aprile con la Regina Camilla: la coppia fara tappa prima a Roma e poi a Ravenna. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal Daily Mail, tutto è accaduto durante uno degli appuntamenti programmati per le cure alla London Clinic, dove il Re si reca regolarmente da quando ha scoperto la malattia. I dettagli degli effetti collaterali del farmaco non sono stati resi noti, ma si ritiene che siano temporanei. Da quando gli è stato diagnosticato il tumore, l'agenda di Carlo è stata elaborata in piena collaborazione con il suo team medico, per proteggere e dare priorità al suo recupero. Il Re non ha mai voluto mettere da parte il suo lavoro, devoto fino alla fine alla Corona come gli ha insegnato la madre, la Regina Elisabetta.