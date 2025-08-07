Trovata la vera dimora dell'Arca dell'Alleanza? La scoperta archeologica sconvolge il mondo

Trovata l'Arca dell'Alleanza in Israele?

"Abbiamo identificato un edificio monumentale dell'Età del Ferro I che corrisponde perfettamente alle specifiche bibliche. È orientato est-ovest e ha un rapporto interno di 2 a 1, caratteristiche descritte con precisione nell'Esodo", ha spiegato Stripling, a capo del team di archeologi impegnati negli scavi in corso. Il team ha anche trovato più di 100mila ossa animali, per lo più di pecore, capre e buoi, con una percentuale significativa proveniente dal lato destro degli animali. Secondo Levitico 7, il lato destro era riservato alle offerte sacerdotali, il che supporta la teoria di un uso sacrificale dello spazio. "Questi risultati non possono essere considerati una coincidenza", ha dichiarato il dott. Stripling alla Christian Broadcasting Network (CBN), aggiungendo che "le prove del sacrificio rituale sono abbondanti e pienamente coerenti con la descrizione biblica". Anche le ceramiche rinvenute nello stesso sito risalgono allo stesso periodo, rafforzando ulteriormente il legame con l'epoca del Tabernacolo, che secondo l'Antico Testamento fu utilizzato per quasi quattro secoli, fino alla costruzione del Tempio di Gerusalemme da parte di Salomone.

Gli scavi di Shiloh suggeriscono la dimora dell'Arca dell'Alleanza?

Il team ha anche identificato la porta della città di Shiloh, dove il Sommo Sacerdote Elia cadde dopo aver appreso della cattura dell'Arca da parte dei Filistei (1 Samuele 4). Nonostante l'entusiasmo, l'Arca stessa non è stata ritrovata e gli scettici invitano alla cautela. Alcuni studiosi mettono in dubbio la datazione, richiedendo studi sottoposti a revisione paritaria. Gli scavi hanno subito battute d'arresto, tra cui un attacco missilistico Houthi del 4 maggio 2025 che ha ritardato l'arrivo dei volontari e un'evacuazione del 24 giugno. Tuttavia, il team di Stripling ha utilizzato la petrografia a sezione sottile per confermare l'età del sito, rafforzando le proprie affermazioni. Documenti della CIA declassificati degli anni '70 accennano persino all'interesse degli Stati Uniti per Shiloh come potenziale sito per l'Arca, aggiungendo ulteriore intrigo, secondo il Jerusalem Post. Shiloh potrebbe essere la chiave del destino dell'Arca? Mentre un altro team cerca l' Arca di Noè nella formazione di Durupinar in Turchia, le scoperte di Shiloh danno vita alle Scritture.

L'eterno mistero dell'Arca dell'Alleanza

Il destino dell'Arca dell'Alleanza rimane uno dei più grandi misteri della storia antica e della tradizione biblica. Gli ultimi riferimenti nella Bibbia si perdono prima della distruzione di Gerusalemme da parte dei Babilonesi nel 586 a.C. Sebbene l'Arca stessa sia ancora dispersa, la scoperta della struttura a Shiloh, insieme ai reperti rituali, porta alla luce nuove prove sulla vita, le credenze e le pratiche degli antichi Israeliti e riporta in primo piano la ricerca dell'oggetto più sacro della Bibbia. Gli scavi a Tel Shiloh proseguono e la comunità scientifica segue con particolare interesse ogni nuova scoperta che possa avvicinarci alla comprensione di un luogo sacro che ha segnato il corso della storia e della fede di un intero popolo.