Funerali Pippo Baudo: orario e dove seguirli in diretta tv e streaming

Tutto pronto per l'ultimo saluto a Pippo Baudo. Il conduttore è scomparso lo scorso sabato 16 agosto all'età di 89 anni. I funerali di Super Pippo saranno trasmessi in diretta televisiva dalla Rai. Un omaggio doveroso per un uomo che è stato volto, protagonista, innovatore del piccolo schermo, amato e stimato da decine e decine di personaggi del mondo dello spettacolo, ma soprattutto dal suo affezionatissimo pubblico. Dopo la camera ardente allestita al Teatro delle Vittorie a Roma, luogo simbolo della carriera di Baudo in Rai, la salma dell'amato presentatore è stata trasportata in Sicilia.
Come seguire in tv e in streaming i funerali di Pippo Baudo
Dalle 15.30 alle 18.10, il Tg1 trasmetterà in diretta i funerali di Pippo Baudo dalla Chiesa di Santa Maria della Stella a Militello Val di Catania, paese di origine del conduttore televisivo. In streaming sarà possibile seguire le esequie su RaiPlay. Anche Mediaset seguirà i funerali di Pippo Baudo con una diretta trasmessa su Diario del giorno, in onda dalle 15.35 fino alle 18.55 per poi cedere la linea al Tg4. Dopo i funerali, la bara di Pippo Baudo sarà trasferita nel cimitero di Militello, dove riposerà nella cappella di famiglia accanto ai genitori.
L'ultimo saluto a Pippo Baudo
Le esequie saranno presiedute da monsignor Calogero Peri, vescovo della Diocesi di Caltagirone, insieme al parroco Giuseppe Luparello. L’omelia sarà pronunciata da don Giuseppe Albanese, padre spirituale di Baudo. Tra i partecipanti sono attesi il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro del Made in Italy Adolfo Urso, il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi e il governatore siciliano Renato Schifani. La chiesa potrà accogliere circa 300 persone tra familiari, amici e rappresentanti istituzionali, mentre le migliaia di cittadini attesi potranno seguire la cerimonia attraverso il maxischermo installato in piazza.