Funerali Pippo Baudo: orario e dove seguirli in diretta tv e streaming

Tutto pronto per l'ultimo saluto a Pippo Baudo. Il conduttore è scomparso lo scorso sabato 16 agosto all'età di 89 anni. I funerali di Super Pippo saranno trasmessi in diretta televisiva dalla Rai. Un omaggio doveroso per un uomo che è stato volto, protagonista, innovatore del piccolo schermo, amato e stimato da decine e decine di personaggi del mondo dello spettacolo, ma soprattutto dal suo affezionatissimo pubblico. Dopo la camera ardente allestita al Teatro delle Vittorie a Roma, luogo simbolo della carriera di Baudo in Rai, la salma dell'amato presentatore è stata trasportata in Sicilia.