Clooney riappare a Venezia dopo la malattia ma la moglie Amal gli ruba la scena  

George Clooney è riapparso al Festival di Venezia , sul red carpet della seconda serata, dopo un problema di salute. Il divo di Hollywood ha rinunciato ad alcuni eventi in programma al Lido, dove è arrivato per presentare il nuovo film di Noah Baumbach, Jay Kelly . Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, Clooney ha iniziato a sentirsi male mercoledì e gli è stato consigliato di tornare a casa e riposarsi. Avrebbe dovuto partecipare a una conferenza stampa, a una cena con il cast del film e alla conferenza stampa ufficiale per il titolo Netflix. Nella mattina di giovedì i rappresentanti di Clooney hanno dichiarato a Variety: "A George è stata diagnosticata un'infezione ai seni nasali e i medici gli hanno ordinato di ridurre tutte le attività oggi". "Anche le star del cinema si ammalano!", ha scherzato Baumbach all'inizio della conferenza stampa. Ma Clooney non ha voluto mancare alla premiere del film, dove si è presentato con la moglie Amal . "Sto bene", ha assicurato il 64enne.

George Clooney a Venezia, il gesto d'amore per la moglie Amal

Nonostante la pioggia e la sinusite, George Clooney è riapparso a Venezia. Sul red carpet ha però preferito non rispondere alle domande delle televisioni perché senza voce: “Mi dispiace”, ha spiegato con un sorriso, stringendo mani e salutando i fan accorsi per vederlo. Elegantissimo nel suo smoking, accanto alla moglie Amal Alamuddin, alla quale ha fatto anche il baciamano. Sposati dal 2014, i due sono ancora molto innamorati e uniti. E davanti ai fotografi si sono scambiati occhiate d'amore e tanti piccoli dolci gesti. Segno di un'unione solida e soprattutto duratura nel tempo.

Amal, la moglie di George Clooney bellissima a Venezia

Durante la sfilata sul tappeto rosso Amal ha davvero rubato la scena a George Clooney. Era semplicemente incantevole nel suo abito ciclamino a bustier interamente drappeggiato, decorato con bottoni di tessuto e con ampio strascico. Si tratta di un modello vintage di Jean Louis Scherrer, couturier francese vissuto all'epoca di Yves Saint Laurent. L'avvocatessa per i diritti umani ha completato il look con tacchi a spillo Aquazzura e la sua inconfondibile bellezza sobria: onde lucide e una luminosità naturale, frutto delle sue lunghe vacanze estive sul Lago di Como. Che schianto!