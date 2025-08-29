Hiba Abouk, l'ex moglie di Hakimi seduce Venezia. Il rapporto col calciatore dopo la scioccante scoperta

Al secondo giorno dell'82esima Mostra del Cinema di Venezia si è distinta sul red carpet la spagnola Hiba Abouk . L'attrice, ex moglie di Hakimi , ha sfilato al Lido durante la première di Bugonia del regista Yorgos Lanthimos. Ha subito catturato l'attenzione, sfoggiando un look impreziosito da pizzi e spacchi. Audace ma al tempo stesso elegante. La quasi 39enne ha indossato un modello di Intimissimi, uno dei marchi più in vista dell'edizione di quest'anno e anche uno degli sponsor ufficiali del Festival. Il brand ha già vestito altri grandi nomi come Heidi Klum e sua figlia Leni e la top model Barbara Palvin.

L'abito Intimissimi di Hiba Abouk al Festival di Venezia 2025

Hiba Abouk ha posato a Venezia 2025 con uno spettacolare abito su misura, con lingerie come elemento centrale. Con un reggiseno in pizzo che crea una scollatura originale, il resto dell'abito, realizzato nello stesso tessuto, gioca con le sovrapposizioni. La parte anteriore imita la forma di un costume da bagno, ma con diversi tagli, giocando con la sensualità di mostrare la pelle in punti strategici. Il resto del capo è sovrapposto a questo pezzo, delineandolo, trasformandolo in un pezzo da red carpet. Una lunga gonna in raso, con strascico, sembrava danzare romanticamente sul tappeto rosso, guidata dal vento. Chignon da ballerina e gioielli Bulgari per completare l'outfit. Il risultato? Un look ricco di sensualità ed eleganza, per una serata magica.

Chi è Hiba Abouk, l'ex moglie di Hakimi

Classe 1986, Hiba Habouk è un'attrice spagnola nata da padre libico e madre tunisina. Più grande di Hakimi di dodici anni, l'età non è mai stata un problema per la coppia. Insieme grazie ad alcuni amici in comune, l'interprete di tante serie tv e il calciatore sono diventati subito inseparabili. Il matrimonio è stato celebrato nel 2020: nello stesso anno è nato il primogenito Amín. Nel 2022 è arrivato il secondogenito Naím. Poi il divorzio nel 2023 e l'amara scoperta. Dopo aver annunciato la rottura, Hiba ha scoperto che l'ex marito non ha proprietà né soldi in banca. Ha intestato tutto alla madre, alla quale è legatissimo. Oggi i due ex coniugi hanno mantenuto un rapporto cordiale solo per i figli in comune.

Le ultime dichiarazioni di Hakimi sul divorzio

Lo scorso gennaio, per la prima volta, il calciatore ha rotto il silenzio sul suo divorzio. In un'intervista sul canale YouTube di Anas Bukhash, Hakimi ha ammesso di aver imparato a prendersi cura di sé e ad amare di più le persone che lo circondano. "Quando stavo con la mia ex, accettavo cose che oggi so che non accetterei", ha detto a proposito dei suoi anni con Hiba. E sui beni intestati alla madre ha precisato: "Fin da piccolo ho avuto soldi e non potevo gestirli perché ero minorenne, quindi è stata mia madre a gestirli. Mi ha sempre aiutato con i soldi. Perché quando hai successo, ci sono pochissime persone di cui ti puoi fidare, e tua madre è quella che ti amerà con o senza soldi, e cercherà di proteggerli in modo che domani ci siano ancora soldi. Mia madre non ha iniziato a gestire i miei soldi dopo il mio matrimonio; lo ha sempre fatto, e ha continuato a funzionare in quel modo. Perché cambiare?".