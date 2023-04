Hakimi, la moglie avvia il divorzio ma riceve una brutta sorpresa dalla banca

Brutta sorpresa per Hiba Abouk, l'attrice fino a qualche tempo fa legata ad Hakimi. Dopo aver annunciato il divorzio dal calciatore del Paris Saint-Germain - specificando che il loro amore è giunto al termine prima della recente accusa di stupro che ha stravolto la vita di Achraf - Hiba ha scoperto che il giocatore non ha proprietà e non ha soldi in banca. Da tempo il 24enne ha intestato tutto alla madre, alla quale è legatissimo.