Re Carlo e il cancro, come sta oggi: "Il corpo non funziona più bene dopo i 70 anni"

La salute di Re Carlo è sotto i riflettori dal febbraio 2024, da quando Buckingham Palace ha annunciato la sua diagnosi di cancro . Da allora, il figlio della Regina Elisabetta è in cura per questa grave malattia e ha fornito brevi aggiornamenti sulla sua salute. Qualche giorno fa, il sovrano ha offerto nuovi dettagli sui suoi progressi. Carlo ha parlato durante l'inaugurazione di un ospedale a Birmingham, dove si è confrontato direttamente con i pazienti oncologici e ha condiviso la sua prospettiva personale sul processo di guarigione.

Come sta oggi Re Carlo

Durante la visita, l'ex marito di Lady Diana ha parlato apertamente delle sue condizioni di salute, evitando dettagli sul tipo di cancro di cui soffre. Un particolare che ha chiesto di mantenere privato per non influenzare l'attenzione pubblica. Come riporta il Daily Mail, il Re ha dichiarato di non trovarsi in una situazione difficile. "Non sto poi così male", ha detto ai presenti dopo essere stato interrogato sui suoi progressi. "Metà del problema è individuarlo precocemente", ha sostenuto Carlo, concentrando l'attenzione sul lavoro del personale medico, che ha descritto come "il migliore nel trattamento" della malattia. Il 76enne ha inoltre espresso grande fiducia nel futuro, sottolineando che "c'è sempre speranza per il futuro". Ha ribadito l'importanza del supporto medico, soprattutto nella fase iniziale successiva alla diagnosi. "Penso che la cosa migliore sia che stiano diventando sempre più bravi a gestire questi problemi". E ha anche trovato spazio per l'umorismo, affermando che "le parti del corpo non funzionano più bene una volta superati i 70 anni".

Re Carlo non vuole abdicare

Alla luce di queste dichiarazioni, è chiaro che Carlo non ha alcuna intenzione di abdicare in favore del figlio William. Il Re, nonostante le cure, sta portando avanti da quasi due anni una fitta agenda di impegni. La moglie Camilla ha rivelato che suo marito è fermo nella sua decisione di adempiere ai suoi obblighi, descrivendolo come molto "testardo". E ora il monarca si prepara a ricevere la visita di Stato di Donald Trump con Melania, un evento che mira a rafforzare le relazioni diplomatiche tra Regno Unito e Stati Uniti.