Girava con una Ferrari da F1: arrestato dopo sei anni di indagini

PRAGA (REPUBBLICA CECA) - Clamoroso in Repubblica Ceca . Nello scorso weekend, la polizia locale ha messo fine a una storia che andava avanti da anni sulle strade del Paese, quella di un uomo alla guida di un'auto da corsa su autostrade aperte al traffico . Il pilota, 51enne, è stato arrestato nel comune di Buk , a circa 60 chilometri da Praga , dopo essere stato sorpreso alla guida di una monoposto dipinta con i colori e i loghi della Ferrari . La vettura, una Dallara GP2/08 , era stata avvistata dal 2019 a oggi mentre sfrecciava ad alta velocità nei pressi della capitale ceca. Per anni, le autorità non sono state in grado di identificare il conducente perché indossava sempre il casco . Qualche giorno fa, però, gli agenti sono finalmente riusciti a seguire l'auto fino a una proprietà privata e ad arrestare il proprietario .

Girava con una Ferrari: uomo arrestato dopo sei anni di indagini

Secondo fonti della polizia, l'arresto è avvenuto dopo che diversi testimoni hanno condiviso sui social un video dell'auto che percorreva l'autostrada D4 e faceva rifornimento in una stazione di servizio. La soffiata ha permesso alle pattuglie della zona di localizzare l'auto in pochi minuti e di intercettarla. Sul conducente sono stati anche effettuati sia l'etilometro che il test antidroga ma entrambi hanno dato esito negativo. L'uomo, portato successivamente in stazione di polizia, si è rifiutato di rilasciare dichiarazioni. La polizia ha inoltre annunciato che rischia una multa di diverse migliaia di corone e la revoca della patente di guida. Tuttavia, nonostante video e foto del cosiddetto 'pilota fantasma della Ferrari' circolino da anni sui social, l'identità dell'uomo non è stata mai rivelata.