Girava con una Ferrari da F1: arrestato dopo sei anni di indagini

PRAGA (REPUBBLICA CECA) - Clamoroso in Repubblica Ceca. Nello scorso weekend, la polizia locale ha messo fine a una storia che andava avanti da anni sulle strade del Paese, quella di un uomo alla guida di un'auto da corsa su autostrade aperte al traffico. Il pilota, 51enne, è stato arrestato nel comune di Buk, a circa 60 chilometri da Praga, dopo essere stato sorpreso alla guida di una monoposto dipinta con i colori e i loghi della Ferrari. La vettura, una Dallara GP2/08, era stata avvistata dal 2019 a oggi mentre sfrecciava ad alta velocità nei pressi della capitale ceca. Per anni, le autorità non sono state in grado di identificare il conducente perché indossava sempre il casco. Qualche giorno fa, però, gli agenti sono finalmente riusciti a seguire l'auto fino a una proprietà privata e ad arrestare il proprietario.
Girava con una Ferrari: uomo arrestato dopo sei anni di indagini
Secondo fonti della polizia, l'arresto è avvenuto dopo che diversi testimoni hanno condiviso sui social un video dell'auto che percorreva l'autostrada D4 e faceva rifornimento in una stazione di servizio. La soffiata ha permesso alle pattuglie della zona di localizzare l'auto in pochi minuti e di intercettarla. Sul conducente sono stati anche effettuati sia l'etilometro che il test antidroga ma entrambi hanno dato esito negativo. L'uomo, portato successivamente in stazione di polizia, si è rifiutato di rilasciare dichiarazioni. La polizia ha inoltre annunciato che rischia una multa di diverse migliaia di corone e la revoca della patente di guida. Tuttavia, nonostante video e foto del cosiddetto 'pilota fantasma della Ferrari' circolino da anni sui social, l'identità dell'uomo non è stata mai rivelata.