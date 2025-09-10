Ecco chi è l'americano più ricco del 2025, il numero 1 non stupisce

Forbes ha pubblicato la sua classifica annuale degli uomini più ricchi degli Stati Uniti. Al primo posto c'è sempre Elon Musk con un patrimonio netto di 408 miliardi di dollari. Questo segna il suo quarto anno consecutivo in testa alla classifica Forbes 400, a dimostrazione del duraturo successo dell'imprenditore con Tesla, SpaceX e xAI. Nonostante una causa legale nel 2024, quando un tribunale del Delaware ha invalidato un significativo pacchetto di stock option Tesla, Musk ha archiviato quella battuta d'arresto, superando concorrenti agguerriti come Jeff Bezos e Mark Zuckerberg.

Perché Elon Musk è l'uomo più ricco d'America

La ricchezza di Elon Musk è alimentata dal suo diversificato portafoglio di aziende. In Tesla, di cui detiene circa il 12% e di cui è CEO dal 2008, l'azienda ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di 1,5 trilioni di dollari nel 2025, supportata da un report di consegna del terzo trimestre da record. SpaceX, fondata nel 2002, ha raggiunto una valutazione di 400 miliardi di dollari a seguito di un'offerta pubblica di acquisto nell'agosto 2025, spinta dal successo dei voli di prova su Marte del suo programma Starship. Inoltre, xAI, la sua iniziativa di intelligenza artificiale, ha lanciato Grok 4 quest'anno e si prevede che raggiungerà una valutazione di 50 miliardi di dollari con nuovi contratti sostanziali. Nonostante uno sconto del 50% applicato alle sue opzioni Tesla in attesa di un appello, il suo patrimonio netto è aumentato del 25% rispetto ai 326 miliardi di dollari del 2024. Lo stesso Musk ha riconosciuto lo sforzo di squadra, sottolineando la sua attenzione agli obiettivi futuri. Questa coerenza distingue Musk nella lista Forbes 400, che include 400 persone. Il suo viaggio è iniziato in Sudafrica, dove ha imparato a programmare da autodidatta e ha venduto il suo primo gioco, Blastar, per 500 dollari da adolescente: un umile inizio per una carriera straordinaria. A livello personale, sta crescendo 14 figli, avuti da partner diverse, e il suo approccio non convenzionale – sostenitore di una colonia su Marte – lo mantiene al centro dell'attenzione pubblica.

Elon Musk al primo posto grazie a innovazione e spregiudicatezza

Forbes ribadisce che la ricchezza di Elon Musk "riflette una traiettoria di innovazione", con una crescita costante dalla sua valutazione di 219 miliardi di dollari nel 2022. Guardando al futuro, gli obiettivi di Musk rimangono ambiziosi. Tra i tanti, aumentare la capitalizzazione di mercato di Tesla a 8,5 trilioni di dollari nel prossimo decennio e guidare SpaceX verso le missioni lunari. La sentenza del 2024, che ha ridotto i suoi potenziali guadagni di miliardi, non lo ha scoraggiato, grazie ai progressi di Tesla nella tecnologia di guida autonoma e alle collaborazioni di SpaceX con la NASA. "Il quarto anno di Musk al primo posto sottolinea la sua influenza senza pari", ha rimarcato la stampa americana.

Chi sono gli altri uomini più ricchi degli Stati Uniti

Dopo Elon Musk, nella classifica di Forbes ci sono Jeff Bezos e Marck Zuckerberg, rispettivamente con 387 miliardi di dollari e 356 miliardi di dollari. La top 10 completa:

1. Elon Musk - 408 miliardi di dollari

2. Jeff Bezos - 387 miliardi di dollari

3. Mark Zuckerberg - 356 miliardi di dollari

4. Larry Ellison - 215 miliardi di dollari

5. Warren Buffett - 148 miliardi di dollari

6. Steve Ballmer - 135 miliardi di dollari

7. Larry Page - 130 miliardi di dollari

8. Sergey Brin - 128 miliardi di dollari

9. Alice Walton - 110 miliardi di dollari

10. Jim Walton - 105 miliardi di dollari

Per la prima volta dopo 34 anni, nella top ten non c'è Bill Gates, che quest'anno deve accontentarsi della tredicesima posizione con 107 miliardi. La sua discesa è dovuta soprattutto al trasferimento di una grossa fetta della sua ricchezza all’ex moglie, Melinda French Gates (33esima con 29 miliardi nell'attuale classifica Forbes), e alle massicce donazioni in beneficenza.