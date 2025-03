Elon Musk papà inarrestabile: è nato il 14esimo figlio!

Il miliardario Elon Musk , attuale stretto consigliere del presidente degli Stati Uniti Donald Trump , ha allargato la famiglia con la nascita del suo quattordicesimo figlio , il quarto con la dirigente di Neuralink Shivon Zilis . La coppia ha annunciato sui social la nascita del figlio, a cui è stato dato il nome di Seldon Lycurgus . "Ne abbiamo parlato con Elon e, alla luce del compleanno della bellissima Arcadia, abbiamo pensato che fosse meglio condividere direttamente anche il nostro meraviglioso e incredibile figlio Seldon Lycurgus", ha detto entusiasta la 38enne. "Costruito come un colosso, con un cuore d'oro solido. Lo amo così tanto", ha aggiunto. Musk ha risposto al post commentando con l'emoji di un cuore. Una fonte ha dichiarato in esclusiva a People che Musk "ama davvero Shivon". Inoltre il 53enne non ha mai nascosto di amare le famiglie numerose e ha pubblicamente ricordato più volte che il calo delle nascite rappresenta una grave minaccia per la nostra società.

Elon Musk e la controversia sul tredicesimo figlio

La notizia del quattordicesimo figlio di Elon Musk segue l'annuncio fatto venerdì 14 febbraio dall'autrice Ashley St. Clair, secondo cui lei e l'imprenditore avevano accolto il tredicesimo figlio cinque mesi fa, un maschio di nome RSC. "Cinque mesi fa, ho accolto un nuovo bambino nel mondo. Elon Musk è il padre. Non l'ho mai rivelato in precedenza per proteggere la privacy e la sicurezza di nostro figlio, ma negli ultimi giorni è diventato chiaro che i tabloid intendono farlo, indipendentemente dal danno che ciò causerà", ha scritto. Il rappresentante di St. Clair, Brian Glicklich ha fatto sapere su X: "Ashley ed Elon stanno lavorando privatamente da qualche tempo per trovare un accordo sull'educazione del loro bambino. Stiamo aspettando che Elon riconosca pubblicamente il suo ruolo genitoriale nei confronti di Ashley, per porre fine alle speculazioni ingiustificate". Un giudice ha così ordinato a Musk di comparire in tribunale il prossimo 29 maggio per parlare della custodia di RSC.

Quanti figli ha oggi Elon Musk

Elon Musk è diventato padre per la prima volta nel 2002, quando l'ex moglie, la scrittrice Justine Wilson, ha dato alla luce il primogenito Nevada Alexander, tragicamente morto dopo dieci settimane di vita a causa della sindrome della morte improvvisa infantile. I due hanno avuto (con l'aiuto della fecondazione in vitro) altri cinque figli: nel 2004 i gemelli Vivian e Griffin e nel 2006 i gemelli Kai, Saxon e Damian. Dalla cantante Grimes, Musk ha avuto X Æ A-Xii (soprannominato X e visto di recente nello Studio Ovale della Casa Bianca insieme al padre e a Trump) nel 2020 e in seguito altri due figli: Exa Dark Sideræl (soprannominato Y), nato tramite madre surrogata nel 2021, e un terzo figlio di nome Tau Techno Mechanicus , svelato nel 2023. Ha poi avuto altri due gemelli nel 2021 con Zilis: Strider e Azure, nel 2024 Arcadia e il nuovo arrivato Seldon. Se il test di paternità di Clair dovesse risultare positivo, l'imprenditore sarebbe anche il padre di RSC. Da segnalare inoltre che Musk non ha più rapporti con la figlia Vivian dopo il suo cambio di genere: la ragazza è nata infatti come Xavier ma crescendo ha deciso di diventare donna e togliere il cognome paterno. Non ha esitato a definire il padre un uomo "freddo, narcisista e indifferente".