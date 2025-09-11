Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, grave perdita prima della nascita della figlia

A poche settimane dal parto, previsto per ottobre, la sorella di Belen e il marito devono fare i conti con una notizia inaspettata e dolorosa
Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, grave perdita prima della nascita della figlia© ANSA
2 min

Immenso dolore per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, in attesa della loro prima figlia, che si chiamerà Clara Isabel. A poche settimane dal parto - previsto per il mese di ottobre - la sorella di Belen e il figlio di Francesco Moser devono fare i conti con una sconvolgente notizia. È morta Aspirina, la loro amata cagnolina. Fedele compagna di quotidianità e avventure. Soprattutto Cecilia era legatissima al Jack Russell, che viveva con lei da 12 anni, prima ancora della sua partecipazione al Grande Fratello Vip e prima che si fidanzasse con Moser.

È morto il cane di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

“Ciao piccola Aspi…”, ha scritto Ignazio Moser postando una carrellata di foto. "È davvero difficile trovare le parole giuste per provare a raccontare cos’hai rappresentato nelle nostre vite, sei sempre stata una presenza amorevole e discreta che con uno sguardo o una zampettata riuscivi a comunicare meglio che con qualsiasi parola… - ha aggiunto - mi mancheranno i tuoi richiami per l’ennesimo lancio di pallina, mi mancheranno i tuoi lamenti per salire la mattina a letto e tutti i bacini che mi davi appena svegli… assurdo ma mi mancherà anche il tuo alito tremendo. Spero di averti dato almeno una parte di tutto l’amore che sei riuscita a darmi… ci mancherai da morire". Oltre ad Aspirina, la coppia ha un altro Jack Russell, Ercolino, arrivato circa 4 anni fa.

