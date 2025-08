Cecilia Rodriguez incinta di Moser: "Ingrassata 13 chili". E svela quando nascerà la figlia

Manca qualche mese alla nascita della figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La gravidanza procede senza intoppi e la sorella di Belen ha deciso di raccontare ai fan qualche dettaglio di questo periodo che definisce tra i più belli e sereni della sua vita. "Ho preso tredici chili e sono al settimo mese", ha raccontato Chechu. "Ho preso tre chili al mese, ma non tutti i mesi. È vero che c’è poco tempo per abituarsi ai cambiamenti, però io mi sto godendo la gravidanza in serenità". Poi ha aggiunto: "Mi godo anche una nuova versione di me, più tonda, più in carne, e va bene così". E con leggerezza ha chiarito: "I chili, se si devono perdere, si perderanno. Altrimenti rimarrò così. A mio marito piaccio così".