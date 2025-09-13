Vanessa Incontrada molto dimagrita in tv va in tendenza su tutti i social: cosa è successo

Vanessa Incontrada è dimagrita. Un dettaglio che in molti hanno notato sui social dopo la puntata dei Tim Music Awards che la conduttrice italo-spagnola ha condotto insieme a Carlo Conti venerdì 12 settembre. Fasciata in un lungo ed elegante abito nero con generosa scollatura sul décolleté, Vanessa è apparsa davvero in forma. Evidente la perdita dei chili in eccesso, che in passato hanno attirato le critiche degli hater e fatto soffrire la Incontrada. "Ma Vanessa è dimagrita? Sta benissimo", ha scritto più di qualche utente sui social. "Vanessa Incontrada super in forma, bellissima, genuina e simpatica, meriterebbe molto più spazio in tv", ha scritto qualcun altro. E poi ancora: "Vanessa Incontrada è pazzesca". Insomma, ha stupito davvero tutti.
Com'è dimagrita Vanessa Incontrada
In realtà già nelle ultime interviste e apparizioni televisive Vanessa Incontrada appariva più tonica. L'obiettivo non è mai stato raggiungere malsani stereotipi da copertina o da assurdi filtri Instagram, ma unicamente quello di stare bene, in armonia, nel proprio corpo, senza rincorrere modelli di bellezza irraggiungibili. Per ora la Incontrada non ha rilasciato dichiarazioni in merito ma probabile abbia seguito un regimente alimentare rigoroso e un'intensa routine di allenamento. Come Laura Pausini, che ha recentemete svelato il suo segreto per apparire più in forma.