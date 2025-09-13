Vanessa Incontrada molto dimagrita in tv va in tendenza su tutti i social: cosa è successo

Vanessa Incontrada è dimagrita. Un dettaglio che in molti hanno notato sui social dopo la puntata dei Tim Music Awards che la conduttrice italo-spagnola ha condotto insieme a Carlo Conti venerdì 12 settembre. Fasciata in un lungo ed elegante abito nero con generosa scollatura sul décolleté, Vanessa è apparsa davvero in forma. Evidente la perdita dei chili in eccesso, che in passato hanno attirato le critiche degli hater e fatto soffrire la Incontrada. "Ma Vanessa è dimagrita? Sta benissimo", ha scritto più di qualche utente sui social. "Vanessa Incontrada super in forma, bellissima, genuina e simpatica, meriterebbe molto più spazio in tv", ha scritto qualcun altro. E poi ancora: "Vanessa Incontrada è pazzesca". Insomma, ha stupito davvero tutti.