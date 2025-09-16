Alessandro Onorato esclusivo: "Lo sport non sia un lusso. Il derby alle 12:30 una sconfitta"

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
"E pensare che abbiamo generazioni di ragazzi che non hanno mai visto l’Italia ai Mondiali di calcio", dice Alessandro Onorato mentre passeggia tra i corridoi del Corriere dello Sport-Stadio. Le difficoltà della Nazionale sono il punto di caduta di un problema mol
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte